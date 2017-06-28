Видео всех шести голов в матче Лиги Европы "Кайрат" - "Атлантас"

В составе алматинского клуба по дублю оформили Гоу, Аршавин и Иличевич.
Вчера 22:53
Фото: Vesti.kz
Предлагаем вашему вниманию видео всех голов в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы между алматинским "Кайратом" и литовским "Атлантасом".
Первая встреча команд, прошедшая на Центральном стадионе в Алматы, закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе "Кайрата" по дублю оформили Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич.
Ответная игра пройдет 6 июля в Литве. Победитель противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
Первая встреча команд, прошедшая на Центральном стадионе в Алматы, закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе "Кайрата" по дублю оформили Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич.
Ответная игра пройдет 6 июля в Литве. Победитель противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".