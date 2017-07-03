Андрея Аршавина назвали важным игроком для чемпионата Казахстана

Не забыты заслуги российского легионера и в АПЛ.
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Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Боснийский легионер ФК "Астана" Срджан Граховац в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о настрое на матч с "Кайратом" в КПЛ и оценил роль Андрея Аршавина для казахстанской премьер-лиги.
- "Астана" проиграла принципиальную игру "Кайрату" в чемпионате страны. Этот матч не получился ни для команды, ни для Вас лично. Как нужно сыграть в следующем матче с алматинцами, чтобы иметь шансы на успех?
- С тех пор мы провели достаточно много матчей после встречи с "Кайратом". И провели их нормально. То поражение, со счетом 0:3, хорошо сказалось на нас. К следующей игре с "Кайратом" мы подойдем с отличным настроем и постараемся показать свой лучший футбол. В чемпионате страны каждая игра важна для нас.
- Андрей Аршавин, один из лидеров "Кайрата", самая большая звезда алматинского клуба. Что думаете об этом футболисте?
- Я считаю, что он очень важен для нашей Лиги. Мне импонирует игра Андрея Аршавина. Он выступал в Английской премьер-лиге и сумел там запомниться. Он важная фигура для нашего турнира.
Напомним, футбольный клуб "Астана" лидирует в КПЛ с 45 очками, а алматинский "Кайрат" отстает на пять очков. Российский легионер Андрей Аршавин отметился эффектным голом в последнем противостоянии фаворитов турнира.
- "Астана" проиграла принципиальную игру "Кайрату" в чемпионате страны. Этот матч не получился ни для команды, ни для Вас лично. Как нужно сыграть в следующем матче с алматинцами, чтобы иметь шансы на успех?
- С тех пор мы провели достаточно много матчей после встречи с "Кайратом". И провели их нормально. То поражение, со счетом 0:3, хорошо сказалось на нас. К следующей игре с "Кайратом" мы подойдем с отличным настроем и постараемся показать свой лучший футбол. В чемпионате страны каждая игра важна для нас.
- Андрей Аршавин, один из лидеров "Кайрата", самая большая звезда алматинского клуба. Что думаете об этом футболисте?
- Я считаю, что он очень важен для нашей Лиги. Мне импонирует игра Андрея Аршавина. Он выступал в Английской премьер-лиге и сумел там запомниться. Он важная фигура для нашего турнира.
Напомним, футбольный клуб "Астана" лидирует в КПЛ с 45 очками, а алматинский "Кайрат" отстает на пять очков. Российский легионер Андрей Аршавин отметился эффектным голом в последнем противостоянии фаворитов турнира.