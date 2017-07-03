Президент "Зенита" высказался о возможном возвращении Андрея Аршавина

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 00:30
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 11:30
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 00:30
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 11:30
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Президент "Зенита" высказался о возможном возвращении Андрея Аршавина

Его контракт с "Кайратом" закончится в декабре.

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5 Комментариев
Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в эфире программы "Все на футбол" высказался о возможном возвращении полузащитника Андрея Аршавина, который сейчас выступает за "Кайрат". 

Воспитанник санкт-петербургского футбола Аршавин играл за "Зенит" с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 год. Вместе с питерским клубом он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА и провел в ее составе 376 матчей. 

"По Аршавину необходимо решение главного тренера. Андрей находится сейчас в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч - это нам принесет только пользу. А согласится ли Аршавин на эти условия - вопрос к нему.

В первую очередь, мне хотелось бы увидеть его на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже забивать необязательно. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе.

Ранее я разговаривал с Арсеном Венгером, и он сказал, что Аршавин - потрясающий футболист и иногда может сыграть как лучший в мире. Те кондиции, которые у Андрея Сергеевича есть, они налицо. И он мог бы порадовать нашу публику", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс". 

36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в "Кайрате". За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь

Контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном алматинского клуба. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его возвращение в чемпионат России на 99,9 процента исключено. 

Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 10 июля, а в России - до 31 августа. 

Таблица всех трансферов КПЛ 
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 00:37
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5094
Здорово, что Шава до сих пор приковывает к себе внимание, не доигрывает, а полновесно играет, да так, что говорят, пишут, "о возможном возвращении в "Зенит".
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Fanat&sport; Сегодня 00:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2020
Шава реально мастер с большой буквы!
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Blackwolf ! Сегодня 00:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 834
Андрей , молодчина ! А че будет , как Р. Милла у сб. Камеруна выходить на 30-20 минут и феейрить ! ! ! !!!!
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Шах Ермекулы Сегодня 00:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 177
В Кайрате ещё на один сезон, и можно бутцы на гвоздь вешать.
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Стратег Сегодня 01:10
Статус: Профи
Рейтинг: 471
ШАВА нам самим нужен,где были два года назад когда он никому не нужен был. Кайрат его можно сказать снова футболистом сделал да ещё каким. Вот войдём в групповой и выйдем с первого или со второго места тогда ещё можно подумать а лучше ещё на годик продлить контракт
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