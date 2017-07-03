Президент "Зенита" высказался о возможном возвращении Андрея Аршавина

Его контракт с "Кайратом" закончится в декабре.
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Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в эфире программы "Все на футбол" высказался о возможном возвращении полузащитника Андрея Аршавина, который сейчас выступает за "Кайрат".
Воспитанник санкт-петербургского футбола Аршавин играл за "Зенит" с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 год. Вместе с питерским клубом он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА и провел в ее составе 376 матчей.
"По Аршавину необходимо решение главного тренера. Андрей находится сейчас в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч - это нам принесет только пользу. А согласится ли Аршавин на эти условия - вопрос к нему.
В первую очередь, мне хотелось бы увидеть его на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже забивать необязательно. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе.
Ранее я разговаривал с Арсеном Венгером, и он сказал, что Аршавин - потрясающий футболист и иногда может сыграть как лучший в мире. Те кондиции, которые у Андрея Сергеевича есть, они налицо. И он мог бы порадовать нашу публику", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в "Кайрате". За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном алматинского клуба. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его возвращение в чемпионат России на 99,9 процента исключено.
Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 10 июля, а в России - до 31 августа.
Таблица всех трансферов КПЛ
Воспитанник санкт-петербургского футбола Аршавин играл за "Зенит" с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 год. Вместе с питерским клубом он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА и провел в ее составе 376 матчей.
"По Аршавину необходимо решение главного тренера. Андрей находится сейчас в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч - это нам принесет только пользу. А согласится ли Аршавин на эти условия - вопрос к нему.
В первую очередь, мне хотелось бы увидеть его на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже забивать необязательно. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе.
Ранее я разговаривал с Арсеном Венгером, и он сказал, что Аршавин - потрясающий футболист и иногда может сыграть как лучший в мире. Те кондиции, которые у Андрея Сергеевича есть, они налицо. И он мог бы порадовать нашу публику", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в "Кайрате". За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном алматинского клуба. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его возвращение в чемпионат России на 99,9 процента исключено.
Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 10 июля, а в России - до 31 августа.
Таблица всех трансферов КПЛ