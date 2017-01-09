Профукали. Почему "Астана" осталась в проигрыше после ухода Неманьи Максимовича

Полузащитник сборной Сербии подписал контракт с "Валенсией".

Наконец-то наступила ясность в дальнейшей карьере Неманьи Максимовича. Серб перебирается в испанскую Примеру, где будет выступать за "Валенсию". При этом "Астана" заработает крохи на этом трансфере и не отобьет потраченные деньги за его переход в 2015 году, передает корреспондент Vesti.kz.



Как известно, талантливого сербского полузащитника астанчане приметили в словенском "Домжале", где он дебютировал в 18-летнем возрасте в 2013 году. В феврале 2015 года игрок уже окажется в "Астане", с которой заключит контракт до конца 2016 года. Причем трансфер обойдется северянам в полмиллиона евро.

Футболист был всегда на виду, играя регулярно за молодежную сборную Сербии и "Астану" в еврокубках. Параллельно к Максимовичу интерес проявляли "Базель" и "Гамбург", но его трансферная стоимость возросла до двух миллионов евро и отпугнула потенциальных работодателей, в то время как в столице Казахстана не торопились с ним расставаться, намереваясь впоследствии повысить цену на игрока.

Однако в "Астане" просчитались, не заключив с Максимовичем долгосрочный контракт, истекавший летом 2017 года. По его окончании игрок мог бы бесплатно достаться "Валенсии". Но в интересах всех сторон, переход осуществили в зимнее межсезонье, чтобы "Астана" заработала хоть какие-то деньги. В итоге, в ее копилке окажется 300 тысяч евро. Максимович за пять лет в "Валенсии" заработает семь миллионов евро.



В этой ситуации в выигрыше остался только футболист. "Астана" же оказалась заложником своей недальновидной трансферной политики. То есть трудовые соглашения с игроками заключала в основном по сезонно или на полтора-два года, за что и поплатилась, если конкретно говорить о Максимовиче. Первое, не отбила потраченные за него деньги. Второе, потеряла системообразующего и перспективного игрока. Хотя серб на совесть отыграл два сезона в "Астане" и, в общем-то, оправдал потраченные на него средства.





Хочется надеяться, что история с Максимовичем послужит хорошим уроком для "Астаны" и других клубов КПЛ. Все же необходимо уметь зарабатывать на хороших игроках, тем более о переходе Неманьи судачили еще в конце 2015 года. Тем не менее благодаря его переходу "Астана" станет узнаваемой командой в Европе. К тому же, полузащитник сборной Сербии станет первым в истории футболистом из чемпионата Казахстана, который продолжит карьеру в Примере, входящей в ТОП-5 европейских чемпионатов.



Остается пожелать игроку пробиться в состав "Валенсии", а "летучим мышам" не вылететь из Примеры. Сейчас они занимают 17-е место в таблице.



Напомним, что Неманья Максимович выступал в "Астане" с начала 2015 года. За это время в КПЛ провел 54 матча, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Также становился двукратным чемпионом премьер-лиги, обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана и чемпионом молодежного чемпионата мира-2015.