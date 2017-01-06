Стали известны зарплата и другие детали контракта Неманьи Максимовича с "Валенсией"

Хавбек "Астаны" подписал предварительное соглашение с испанским клубом.

Сербское издание B92 рассказало о подробностях предстоящего трансфера хавбека "Астаны" Неманьи Максимовича, который перейдет в "Валенсию".

Сам игрок подтвердил, что сменит клуб этой зимой. По словам Максимовича, его трансфер в "Валенсию" должен быть оформлен в течение пяти-шести дней. Он также выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе.

По данным B92, в борьбе за Максимовича "Валенсия" опередила лиссабонскую "Бенфику", "Монако" и "Ювентус". Испанский клуб подписал предварительный контракт с игроком. Сообщается, что договор будет рассчитан на пять лет, за которые игрок заработает семь миллионов евро.

Под вопросом пока остается, когда именно Максимович перейдет в "Валенсию". Контракт серба с "Астаной" истекает в июне этого года. В случае если казахстанский клуб не отпустит Максимовича зимой, то переход состоится летом.

По планам спортивного директора "Валенсии" Хесуса Гарсии Питарча (был уволен сегодня, 8 января), молодой Максимович должен стать центральной фигурой новой команды клуба. После 15 туров чемпионата "летучие мыши" с 12 очками располагается на 17-м месте из 20 команд. За этот сезон "Валенсия" дважды увольняла главных тренеров, а с 2012 года команду возглавляли девять разных наставников.

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21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.



В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.