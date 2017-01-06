Стали известны зарплата и другие детали контракта Неманьи Максимовича с "Валенсией"

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:1
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 0:1
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:2
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 0:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 0:1
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:1
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:2
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 0:0
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 1:1
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Стали известны зарплата и другие детали контракта Неманьи Максимовича с "Валенсией"

Хавбек "Астаны" подписал предварительное соглашение с испанским клубом.

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8 Комментариев
Неманья Максимович. Фото с сайта 24sports.com.cy
Неманья Максимович. Фото с сайта 24sports.com.cy

Сербское издание B92 рассказало о подробностях предстоящего трансфера хавбека "Астаны" Неманьи Максимовича, который перейдет в "Валенсию". 

Сам игрок подтвердил, что сменит клуб этой зимой. По словам Максимовича, его трансфер в "Валенсию" должен быть оформлен в течение пяти-шести дней. Он также выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе. 

По данным B92, в борьбе за Максимовича "Валенсия" опередила лиссабонскую "Бенфику", "Монако" и "Ювентус". Испанский клуб подписал предварительный контракт с игроком. Сообщается, что договор будет рассчитан на пять лет, за которые игрок заработает семь миллионов евро. 

Под вопросом пока остается, когда именно Максимович перейдет в "Валенсию". Контракт серба с "Астаной" истекает в июне этого года. В случае если казахстанский клуб не отпустит Максимовича зимой, то переход состоится летом. 

По планам спортивного директора "Валенсии" Хесуса Гарсии Питарча (был уволен сегодня, 8 января), молодой Максимович должен стать центральной фигурой новой команды клуба. После 15 туров чемпионата "летучие мыши" с 12 очками располагается на 17-м месте из 20 команд. За этот сезон "Валенсия" дважды увольняла главных тренеров, а с 2012 года команду возглавляли девять разных наставников.

Подробнее: http://vesti.kz/kazfutbol/230717/
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21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды. 

В КПЛ на счету Максимовича  54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь

Просмотров: 4416  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Жан Костанай Сегодня 16:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Что то я не увидел какая у него зарплата?
Ответить -4
 
Ерлан Мукашев Сегодня 16:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Жан Костанай , 7 млн евро за 5 лет, 1,4 млн в год
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 16:22
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4596
удачи в дальнейшей карьере максимка,ты послужил хорошо в астане
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 16:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1102
спасибо и удачи Неманья !!!
Ответить 0
 
Али Жаксылыков Сегодня 16:35
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Молодец.расти и процветай
Ответить 0
 
Тима Сегодня 16:35
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1649
Те кто всякое х. пишут, это фанаты кайрата которые покупают стариков а молоде уходят ни счем)) Астана молодцы правильное направление
Ответить 0
 
Timur Sultanov Сегодня 16:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
Сколько подняла Астана?
Ответить 1
 
Нуржигит Илесбеков Сегодня 18:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Удачи Немо! Спасибо за все!!!
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