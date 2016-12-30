Пригласивший Максимовича в "Валенсию" главный тренер назвал причину своего ухода из клуба

Перед уходом он дал добро на трансфер футболиста "Астаны".
Сегодня 16:17
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Фото с сайта UEFA.com
Покинувший пост главного тренера "Валенсии" Чезаре Пранделли рассказал о причинах своего ухода из испанского клуба.
"Я очень расстроен, потому что когда мечта подходит к концу, эмоции выходят наружу. Владелец клуба Питер Лим обещал мне, что в январское трансферное окно будут куплены четыре новых футболиста.
Однако к 29 декабря план был изменен: либо подписание Симоне Дзадзы, либо подписание одного хавбека. Одним словом, от четырех новичков мы перешли всего к одному.
Я хотел видеть Дзадзу в составе 27 декабря. К моему удивлению, когда я вернулся из отпуска, его в команде не было", – заявил Пранделли, слова которого приводит Football Italia.
Ранее сообщалось, что футболист "Астаны" серб Неманья Максимович попал в сферу интересов испанского клуба. Об интересе "Валенсии" к Максимовичу стало известно 20 декабря. По данным сербской газеты "Политика", агент игрока провел переговоры с испанским клубом.
Позже спортивный директор "летучих мышей" подтвердил, что перед своей отставкой Пранделли дал добро на трансфер Максимовича. Однако в виду последних событий сделка оказалась в режиме ожидания.
Добавим, что контракт Максимовича с "Астаной", за которую он выступает с 2015 года, рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом. Ранее серб заявил, что пришло время сменить команду и покинуть чемпионат Казахстана.
Причем информация возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались ведущие клубы Англии, Италии, Франции и другие.
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
"Я очень расстроен, потому что когда мечта подходит к концу, эмоции выходят наружу. Владелец клуба Питер Лим обещал мне, что в январское трансферное окно будут куплены четыре новых футболиста.
Однако к 29 декабря план был изменен: либо подписание Симоне Дзадзы, либо подписание одного хавбека. Одним словом, от четырех новичков мы перешли всего к одному.
Я хотел видеть Дзадзу в составе 27 декабря. К моему удивлению, когда я вернулся из отпуска, его в команде не было", – заявил Пранделли, слова которого приводит Football Italia.
Ранее сообщалось, что футболист "Астаны" серб Неманья Максимович попал в сферу интересов испанского клуба. Об интересе "Валенсии" к Максимовичу стало известно 20 декабря. По данным сербской газеты "Политика", агент игрока провел переговоры с испанским клубом.
Позже спортивный директор "летучих мышей" подтвердил, что перед своей отставкой Пранделли дал добро на трансфер Максимовича. Однако в виду последних событий сделка оказалась в режиме ожидания.
Добавим, что контракт Максимовича с "Астаной", за которую он выступает с 2015 года, рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом. Ранее серб заявил, что пришло время сменить команду и покинуть чемпионат Казахстана.
Причем информация возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались ведущие клубы Англии, Италии, Франции и другие.
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.