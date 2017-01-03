"Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Астаны" Неманью Максимовича

Сделка может состояться уже в это зимнее трансферное окно.
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Неманья Максимович. Фото: O Jogo
Полузащитник "Астаны" и сборной Сербии по футболу Неманья Максимович может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Tuttojuve.com.
По информации издания, 21-летний футболист входит с сферу интересов туринского "Ювентуса". Чемпиону Италии нужен игрок центра поля, умеющий хорошо работать с мячом и связывающий линию защиты с атакой.
Под это описание подходит Максимович, обладающий также хорошими физическими данными и отменной техникой. "Ювентус" переключился на кандидатуру футболиста "Астаны" после неудачи с игроком "Зенита" Акселем Витселем, который принял предложение от китайского клуба.
Отмечается, что сделка по Максимовичу может состояться уже в это зимнее трансферное окно. Ориентировочная трансферная стоимость составит три миллиона евро.
Однако "Ювентус" не единственный, как сообщают СМИ, итальянский клуб, заинтересованный в услугах Максимовича. За игроком следят "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа".
Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. Сам игрок ранее признался, что хочет сменить команду этой зимой.
Также Максимовичем интересовались испанские "Севилья" и "Валенсия", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Напомним, Максимович перешел в "Астану" в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году полузащитник дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с "молодежкой" он выигрывал чемпионат мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.
По информации издания, 21-летний футболист входит с сферу интересов туринского "Ювентуса". Чемпиону Италии нужен игрок центра поля, умеющий хорошо работать с мячом и связывающий линию защиты с атакой.
Под это описание подходит Максимович, обладающий также хорошими физическими данными и отменной техникой. "Ювентус" переключился на кандидатуру футболиста "Астаны" после неудачи с игроком "Зенита" Акселем Витселем, который принял предложение от китайского клуба.
Отмечается, что сделка по Максимовичу может состояться уже в это зимнее трансферное окно. Ориентировочная трансферная стоимость составит три миллиона евро.
Однако "Ювентус" не единственный, как сообщают СМИ, итальянский клуб, заинтересованный в услугах Максимовича. За игроком следят "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа".
Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. Сам игрок ранее признался, что хочет сменить команду этой зимой.
Также Максимовичем интересовались испанские "Севилья" и "Валенсия", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Напомним, Максимович перешел в "Астану" в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году полузащитник дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с "молодежкой" он выигрывал чемпионат мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.