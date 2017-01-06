Через пять-шесть дней я перейду в "Валенсию" - хавбек "Астаны" Максимович

Футболист заявил, что отклонил предложения других европейских клубов.

Полузащитник "Астаны" и сборной Сербии Неманья Максимович в интервью B92 объявил об уходе из клуба этой зимой.

В ближайшее время игрок подпишет контракт с испанской "Валенсией", которая ранее провела переговоры с ним и его агентом.

После 15 туров чемпионата "Валенсия" с 12 очками располагается на 17-м месте из 20 команд. За этот сезон "летучие мыши" дважды увольняли главных тренеров команды.

"Я сразу согласился на предложение "Валенсии", потому что это большой клуб, - говорит Максимович. - У меня было много предложений от лучших европейских команд, но мы решили остановиться на "Валенсии" - мне нравится новый клуб. Я полагаю, что испанская лига будет лучшим вариантом для меня. Контракт "Астаны" истекает через полгода - думаю, что клуб не будет чинить препятствий в переходе. Я ожидаю, что сделка завершится через пять или шесть дней".

21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.



В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.



Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", бельгийский "Стандард", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".

В случае если Максимович перейдет в "Валенсию", он станет первым в истории футболистом из чемпионата Казахстана, который продолжил карьеру в чемпионате Испании и чемпионатах топ-5.