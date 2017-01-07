Стала известна сумма трансфера Максимовича из "Астаны" в "Валенсию"

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Стала известна сумма трансфера Максимовича из "Астаны" в "Валенсию"

Ранее 21-летний сербский полузащитник подписал контракт с испанским клубом.

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20 Комментариев
Неманья Максимович. Фото ©Getty Images
Неманья Максимович. Фото ©Getty Images
Озвучена сумма трансфера сербского полузащитника "Астаны" Неманьи Максимовича в испанскую "Валенсию", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 21-летний серб подписал контракт с "летучими мышами". Соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией пролонгации еще на один год.

По информации сербских и испанских СМИ, "Астана" за этот трансфер получит от "Валенсии" компенсацию в размере 300 тысяч евро, поскольку контракт Максимовича с казахстанским клубом истекает летом 2017 года.

Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. При этом он выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе.

Напомним, за "Астану" Максимович выступает с февраля 2015 года. За два сезона в составе столичной команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.

Всего в КПЛ на счету Максимовича  54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.
Просмотров: 4075  Комментариев: 20
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Комментарии

 
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 10:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 194
Мало мало. 2-3 миллиона должен быть!
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 12:09
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4607
Бегалы Шахабаев ,мало и вправду ,но контракт истекает уже в этом году ,продать надо было год назад,вот тогда астана выручила бы 5-6 миллионов,хотя бы
Ответить 0
 
Седой из Астаны Сегодня 10:06
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Да это слухи! Минимум за 2500 уйдёт...
Ответить 0
 
Timur Sultanov Сегодня 10:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Никто не будет платить Астане 2-3 миллиона за игрока, у которого контракт истекает через пол года. Раньше надо было продлевать до 19 года.
Ответить 2
 
мади кайыржан Сегодня 11:11
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
Timur Sultanov ,его если даже продлил не продали за 2-3 млн потому что,у астаны имеется еще трансферный бан который вроде еще не снять.
Ответить 0
 
Kaldybayev Ayan Сегодня 10:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Тили-тили,
трали-вали,
вот и серба про*бали,
за 300 тыщ про*бали.
Парам пам пам.
Парам пам пам.
Ответить -3
 
Бахытжан Асылбеков Сегодня 10:18
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 643
Это точно проеб. .ли Серба )))
Ответить -3
 
123 Сегодня 10:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1530
по любому 300 тыс. это мало. может есть еще неофициальная сумма, та что идет не в клуб?
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 10:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3423
123, на таком уровне? вряд ли. И вообще, даже эти 300 000 не факт. Пишут, что заберут его летом в статусе свободного агента, бесплатно
Ответить -1
 
мади кайыржан Сегодня 11:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
123,это офицальный сумма.
Ответить 0
 
мади кайыржан Сегодня 11:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
123,сумма траснфера то есть.
Ответить 0
 
123 Сегодня 10:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1530
Или Хамитжанов мутит или он плохой менеджер.
Ответить 1
 
Сергей Варчук Сегодня 10:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 625
Получается за что купили за то и продаём.. Надо было раньше переподписывать и продавать по полной! Эх, снова дуранули..
Ответить 0
 
Kaldybayev Ayan Сегодня 10:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Сергей Варчук, может Максимович сам (или его агент) мутил воду и не хотел переподписываться? Тогда его отступные были бы меньше как и случилось. Только в 300 тыс оценили отступные серба.
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мади кайыржан Сегодня 11:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
Kaldybayev Ayan,а такой вариант что,клуба возможно трансферный бан и имеет финансовый органичение со стороны УЕФА не смотрел.
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Kaldybayev Ayan Сегодня 11:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
мади кайыржан, бан на покупку игрока а не на продление контракта. так что хреново ты думаешь
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Fankz Сегодня 10:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3423
Ув. болелы, не все же так прямолинейно: за 2 млн взяли, за 3 продали.
Потому и брали за два млн, чтобы Немо эти деньги отработал. А то что уходит в ЛА Лигу, так это плюс в имидж "Астаны"
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Ulan Сегодня 10:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Қазақ менеджменті тек өз елінің бюджетін сорудан ғана әлем үздігі, ал шетелден ақша табуға келгенде нөл...Ең болмаса тарихта бір рет жап жақсы ақша таба десе ойыншы сатып...тегін жіберіп жатыр екен
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Aqmetov Kidirgali Сегодня 10:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Биздерге дым пайдасы жок.кымбатка алсада непереживайте дорогие друзья .
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123 Сегодня 11:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1530
Теперь нужен хороший опорник и лучше два. А то Каньяс без конкуренции совсем расслабился.
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