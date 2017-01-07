Стала известна сумма трансфера Максимовича из "Астаны" в "Валенсию"

Ранее 21-летний сербский полузащитник подписал контракт с испанским клубом.
Сегодня 09:33
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Неманья Максимович. Фото ©Getty Images
Озвучена сумма трансфера сербского полузащитника "Астаны" Неманьи Максимовича в испанскую "Валенсию", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно, что 21-летний серб подписал контракт с "летучими мышами". Соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией пролонгации еще на один год.
По информации сербских и испанских СМИ, "Астана" за этот трансфер получит от "Валенсии" компенсацию в размере 300 тысяч евро, поскольку контракт Максимовича с казахстанским клубом истекает летом 2017 года.
Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. При этом он выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе.
Напомним, за "Астану" Максимович выступает с февраля 2015 года. За два сезона в составе столичной команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.
Всего в КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.
Ранее стало известно, что 21-летний серб подписал контракт с "летучими мышами". Соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией пролонгации еще на один год.
По информации сербских и испанских СМИ, "Астана" за этот трансфер получит от "Валенсии" компенсацию в размере 300 тысяч евро, поскольку контракт Максимовича с казахстанским клубом истекает летом 2017 года.
Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. При этом он выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе.
Напомним, за "Астану" Максимович выступает с февраля 2015 года. За два сезона в составе столичной команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.
Всего в КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.