Футболист "Астаны" Максимович подписал контракт с "Валенсией"

21-летний сербский полузащитник выступал за столичный клуб с февраля 2015 года.
Сегодня 07:51
12 Комментариев
Ссылки по теме:
- Стали известны зарплата и другие детали контракта Неманьи Максимовича с "Валенсией"
- Через пять-шесть дней я перейду в "Валенсию" - хавбек "Астаны" Максимович
- "Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Астаны" Неманью Максимовича
- Спортивный директор "Валенсии" рассказал о трансфере хавбека "Астаны" Максимовича
Фото с сайта сadenaser.com
Полузащитник "Астаны" и сборной Сербии по футболу Неманья Максимович подписал контракт с испанской "Валенсией". Об этом сообщает Cadena SER.
По информации источника, соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией пролонгации еще на один год. Ранее сообщалось, что за этот срок футболист заработает семь миллионов евро.
Контракт 21-летнего Максимовича с "Астаной" рассчитан до лета 2017 года. Отмечается, что "Валенсия" может выкупить игрока уже этой зимой за 300 тысяч евро.
Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. Он выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе.
Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.
По информации источника, соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией пролонгации еще на один год. Ранее сообщалось, что за этот срок футболист заработает семь миллионов евро.
Контракт 21-летнего Максимовича с "Астаной" рассчитан до лета 2017 года. Отмечается, что "Валенсия" может выкупить игрока уже этой зимой за 300 тысяч евро.
Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. Он выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе.
Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.