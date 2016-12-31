Неманья Максимович вернул себе лидерство в списке самых дорогих футболистов КПЛ

Полузащитник "Астаны" с лета подорожал на миллион евро.

Сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович вернул себе лидерство в списке самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Максимовича увеличилась с двух до трех миллионов евро. Таким образом, полузащитник "Астаны" с лета подорожал на один миллион евро и обошел лидировавшего в списке чилийского полузащитника "Кайрата" Герсона Асеведо, трансферная стоимость которого упала с трех миллионов до 2,5 миллиона евро.

Второе место в списке самых дорогих с Асеведо делит другой игрок "Кайрата" - ивуарийский форвард Жерар Гоу, стоимость которого возросла с 1,8 до 2,5 миллиона евро. Четвертую строчку занимает полузащитник "Астаны" Рохер Каньяс, который подорожал с 1,5 миллиона до двух миллионов евро.

На пятом месте располагается капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан, который стал самым дорогим казахстанским футболистом. Его трансферная стоимость возросла с одного до 1,8 миллиона евро.

Напомним, что 21-летний серб перешел в столичный клуб в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.