Исламхан подорожал почти на миллион евро и стал самым дорогим казахстанским футболистом

Раньше он делил первую строчку с Дмитрием Шомко.

Капитан алматинского "Кайрата" Бауыржан Исламхан стал самым дорогим казахстанским футболистом, выступающим в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника сборной Казахстана возросла с миллиона до 1,8 миллиона евро. Стоит отметить, что раньше Исламхан делил первую строчку среди казахстанских футболистов с полузащитником "Астаны" Дмитрием Шомко.

Сейчас Шомко делит второе место со своим напарником по команде Юрием Логвиненко. Их трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро. А на четвертой строчке с трансферной стоимостью в один миллион евро располагаются вратарь "Кайрата" Стас Покатилов и форвард "Астаны" Роман Муртазаев.

Напомним, что в ноябре "Кайрат" продлил контракт с Исламханом. Новое соглашение полузащитника сборной Казахстана рассчитано до 30 ноября 2019 года. В составе "Кайрата" футболист выступает с 2014 года. За это время он провел более ста игр в форме алматинского клуба.

Добавим, что Бауыржан Исламхан был признан лучшим игроком сезона в премьер-лиге в 2016 году.