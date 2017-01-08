Мы должны думать и о финансовой составляющей вопроса - директор "Астаны" об уходе Максимовича

Он рассказал о трансферной политике клуба.

Исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов в интервью передаче Sport View на канале Atameken Business Channel рассказал о трансферной политике клуба и общих футбольных делах.

В частности, была затронута тема ухода из "Астаны" экс-капитана команды Таната Нусербаева и сербского полузащитника Неманью Максимовичу, который перейдет в "Валенсию".



"Мы подписали Аздрена Лукаку - Лулаку, извиняюсь. Кто знает, может и Лукаку к нам приедет в будущем (смеется). Пока же Лулаку. Мы его выиграли в соперничестве с другими клубами, в частности, из Турции, Польши. В России им интересовались.

Большая часть у нас укомплектована. Повторюсь, что состав у нас стабильный и усиления производим точечные.

Что касается Максимовича, то тут две стороны медали. С одной, нам не хочется отпускать игрока, который является ключевым, системообразующим. Максимович выполняет огромной объем черновой работы, за что многие специалисты его и ценят.

С другой стороны, мы должны думать и о финансовой составляющей вопроса. Мы в раздумье. Игрок выразил желание покинуть клуб. Все-таки два успешно проведенных сезона за плечами. Может, даже ближе к семье хочет. Насколько я знаю, он сам по себе очень семейный. И сейчас надо решить, продать его за какую-то сумму или же воспользоваться возможностью решить еврокубковые задачи грядущего сезона благодаря его игре. Предложений много. Но не все интересовали и интересуют самого Максимовича. На "скамейку" он категорически не собирается ехать", - поделился Бекенов.





При обсуждении ухода Таната Нусербаева Бекенов отметил, что данное обоюдное решение должно пойти на пользу игроку.



"Расставание с Танатом Нусербаевым прошло с горечью. Решение было принято обоюдно. Сезон для него выдался не самым лучшим образом: то одна травма, восстановление, тут же другая. Тяжело ему стало конкурировать на прежнем уровне. И я думаю, что Нусербаев, сидящий на скамейке запасных, не тот вариант, который бы хотел сам Танат. В итоге, взвесив все факторы, приняли решение отпустить Нусербаева навстречу новым вызовам и приключениям. Это тот самый случай, когда расставание пойдет на пользу в первую очередь игроку.

Что касается Ненада Эрича, то с ним расставаться не собираемся. Контракт действующий есть. Не исключаю, что и в сезоне его вызовут в национальную сборную. Он с 2010 года выступает в Казахстане. И до сих пор тренерский штаб связывает с ним много надежд".





Также Бекенов призвал не верить слухам об уходе Станимира Стойлова с поста наставника клуба.



"Контракт со Стойловым рассчитан еще на год. И никаких предпосылок к расторжению или уходу наставника из клуба нет. Если у клуба или у Стойлова появится желание продолжить совместную работу, то на данный момент нет никаких препятствий. В целом вопрос о пролонгации можно будет задавать ближе к весне".



Полное видео интервью можно посмотреть здесь.



Напомним, 21-летний сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович подписал контракт с испанским клубом "Валенсия". Соглашение будет действовать до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.