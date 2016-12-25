На круги своя. Почему Танат Нусербаев ушел из "Астаны"

За столичный клуб игрок провел 152 матча, забил 46 мячей.
Сегодня 14:21
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Фото sports.qq.com
Форвард сборной Казахстана по футболу Танат Нусербаев выступал в "Астане" с 2011 года, но в это межсезонье решился на смену клубной прописки, передает корреспондент Vesti.kz.
О причинах чуть ниже. А сейчас хотелось бы немного рассказать о становлении карьеры Таната Нусербаева. И начнем с того, что он был одним из преданных футболистов, то есть не скитался по клубам ради материальных благ или желания поиграть в одном составе со своими друзьями. Поэтому в его карьере были только две команды - "Ордабасы" и "Астана". Играл на совесть. Пример для других, даже для опытных игроков.
Причем в "Ордабасы" пробился из любительского футбола. Сначала выступал в фарм-клубе шымкентского клуба, а в последующем добрался до основного состава. И действовал не на острии атаки, как в "Астане", а выполнял функции крайнего атакующего полузащитника. Смотрелся настолько превосходно, что некоторые болельщики принимали его за одного из бразильских легионеров "Ордабасы". И какого было их удивление, когда выяснилось, что по бровке бегает свой парень, буквально недавно игравший за шымкентский любительский клуб "ААЭиС". Так, он пять сезонов (2006-2010) провел в Шымкенте, в 79 матчах забил 13 мячей.
В 2010 году ушел из "Ордабасы" из-за разногласий с руководством клуба, а также настойчивости со стороны "Локомотива", переименованного позже в "Астану". И переехал в столицу в статусе свободного агента. Хотя ранее у него был вариант перебраться в швейцарский "Янг Бойз", но возникла загвоздка в условиях личного контракта и переход сорвался. Также интерес проявляли российские клубы, однако они оказались не столь конкретными в переговорах.
По большому счету, и в "Астане" у Таната все протекало более чем успешно. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата, по два раза завоевывал Кубок Казахстана и Суперкубок. Участвовал в еврокубках, носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова. В общей сложности провел 152 матча, забил 46 мячей.
Цвета национальной сборной защищает с 2008 года. И в нее призывается при любом тренере, поскольку таких резвых и стабильных игроков в премьер-лиге немного. Еще его отличает скромность и как результат, к нему тянутся даже молодые игроки.
В нынешнее зимнее межсезонье футболист принял решение покинуть столичный клуб несмотря на то, что в начале сезона подписал трехлетний контракт. В клубе с пониманием отнеслись к желанию Нусербаева играть и жить ближе к своей семье, и расстались по обоюдному согласию сторон. При этом "Астана" готова в любой момент принять его обратно.
С большой долей вероятности можно сказать, что Танат продолжит карьеру в "Ордабасы", где, собственно, начиналась игровая карьера. Несомненно, приложит все усилия, чтобы южане успешно выступили в еврокубках и зацепились за медали чемпионата. Только форс-мажор сможет помешать ему вернуться в Шымкент. И вообще, было бы удивительно, если бы родному клубу предпочел условный "Кайрат", да и в столице не поняли бы его решение. Но Танат не такой. Он мудрый игрок.
О причинах чуть ниже. А сейчас хотелось бы немного рассказать о становлении карьеры Таната Нусербаева. И начнем с того, что он был одним из преданных футболистов, то есть не скитался по клубам ради материальных благ или желания поиграть в одном составе со своими друзьями. Поэтому в его карьере были только две команды - "Ордабасы" и "Астана". Играл на совесть. Пример для других, даже для опытных игроков.
Причем в "Ордабасы" пробился из любительского футбола. Сначала выступал в фарм-клубе шымкентского клуба, а в последующем добрался до основного состава. И действовал не на острии атаки, как в "Астане", а выполнял функции крайнего атакующего полузащитника. Смотрелся настолько превосходно, что некоторые болельщики принимали его за одного из бразильских легионеров "Ордабасы". И какого было их удивление, когда выяснилось, что по бровке бегает свой парень, буквально недавно игравший за шымкентский любительский клуб "ААЭиС". Так, он пять сезонов (2006-2010) провел в Шымкенте, в 79 матчах забил 13 мячей.
В 2010 году ушел из "Ордабасы" из-за разногласий с руководством клуба, а также настойчивости со стороны "Локомотива", переименованного позже в "Астану". И переехал в столицу в статусе свободного агента. Хотя ранее у него был вариант перебраться в швейцарский "Янг Бойз", но возникла загвоздка в условиях личного контракта и переход сорвался. Также интерес проявляли российские клубы, однако они оказались не столь конкретными в переговорах.
По большому счету, и в "Астане" у Таната все протекало более чем успешно. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата, по два раза завоевывал Кубок Казахстана и Суперкубок. Участвовал в еврокубках, носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова. В общей сложности провел 152 матча, забил 46 мячей.
Цвета национальной сборной защищает с 2008 года. И в нее призывается при любом тренере, поскольку таких резвых и стабильных игроков в премьер-лиге немного. Еще его отличает скромность и как результат, к нему тянутся даже молодые игроки.
В нынешнее зимнее межсезонье футболист принял решение покинуть столичный клуб несмотря на то, что в начале сезона подписал трехлетний контракт. В клубе с пониманием отнеслись к желанию Нусербаева играть и жить ближе к своей семье, и расстались по обоюдному согласию сторон. При этом "Астана" готова в любой момент принять его обратно.
С большой долей вероятности можно сказать, что Танат продолжит карьеру в "Ордабасы", где, собственно, начиналась игровая карьера. Несомненно, приложит все усилия, чтобы южане успешно выступили в еврокубках и зацепились за медали чемпионата. Только форс-мажор сможет помешать ему вернуться в Шымкент. И вообще, было бы удивительно, если бы родному клубу предпочел условный "Кайрат", да и в столице не поняли бы его решение. Но Танат не такой. Он мудрый игрок.