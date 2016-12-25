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Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
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ЦСКА Динамо М 22:30
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

На круги своя. Почему Танат Нусербаев ушел из "Астаны"

За столичный клуб игрок провел 152 матча, забил 46 мячей.

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9 Комментариев
Фото sports.qq.com
Фото sports.qq.com
Форвард сборной Казахстана по футболу Танат Нусербаев выступал в "Астане" с 2011 года, но в это межсезонье решился на смену клубной прописки, передает корреспондент Vesti.kz.

О причинах чуть ниже. А сейчас хотелось бы немного рассказать о становлении карьеры Таната Нусербаева. И начнем с того, что он был одним из преданных футболистов, то есть не скитался по клубам ради материальных благ или желания поиграть в одном составе со своими друзьями. Поэтому в его карьере были только две команды - "Ордабасы" и "Астана". Играл на совесть. Пример для других, даже для опытных игроков.

Причем в "Ордабасы" пробился из любительского футбола. Сначала выступал в фарм-клубе шымкентского клуба, а в последующем добрался до основного состава. И действовал не на острии атаки, как в "Астане", а выполнял функции крайнего атакующего полузащитника. Смотрелся настолько превосходно, что некоторые болельщики принимали его за одного из бразильских легионеров "Ордабасы". И какого было их удивление, когда выяснилось, что по бровке бегает свой парень, буквально недавно игравший за шымкентский любительский клуб "ААЭиС". Так, он пять сезонов (2006-2010) провел в Шымкенте, в 79 матчах забил 13 мячей. 

В 2010 году ушел из "Ордабасы" из-за разногласий с руководством клуба, а также настойчивости со стороны "Локомотива", переименованного позже в "Астану". И переехал в столицу в статусе свободного агента. Хотя ранее у него был вариант перебраться в швейцарский "Янг Бойз", но возникла загвоздка в условиях личного контракта и переход сорвался. Также интерес проявляли российские клубы, однако они оказались не столь конкретными в переговорах.   

По большому счету, и в "Астане" у Таната все протекало более чем успешно. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата, по два раза завоевывал Кубок Казахстана и Суперкубок. Участвовал в еврокубках, носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова. В общей сложности провел 152 матча, забил 46 мячей. 

Цвета национальной сборной защищает с 2008 года. И в нее призывается при любом тренере, поскольку таких резвых и стабильных игроков в премьер-лиге немного. Еще его отличает скромность и как результат, к нему тянутся даже молодые игроки.  

В нынешнее зимнее межсезонье футболист принял решение покинуть столичный клуб несмотря на то, что в начале сезона подписал трехлетний контракт. В клубе с пониманием отнеслись к желанию Нусербаева играть и жить ближе к своей семье, и расстались по обоюдному согласию сторон. При этом "Астана" готова в любой момент принять его обратно.

С большой долей вероятности можно сказать, что Танат продолжит карьеру в "Ордабасы", где, собственно, начиналась игровая карьера. Несомненно, приложит все усилия, чтобы южане успешно выступили в еврокубках и зацепились за медали чемпионата. Только форс-мажор сможет помешать ему вернуться в Шымкент. И вообще, было бы удивительно, если бы родному клубу предпочел условный "Кайрат", да и в столице не поняли бы его решение. Но Танат не такой. Он мудрый игрок. 
Просмотров: 2488  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
loko Сегодня 14:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 651
Только не Кайрат. Кайсар само то.
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Arman Soltybaev Сегодня 14:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Только не в Кайрат. При всем уважении к нему он не тянет уровень Кайрата на его позиции есть более мастеровитые легионеры и Баторик
Ответить -1
 
Нариньо Сегодня 15:03
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Жаль что не полностью раскрыл свой потенциал. С его возможностями мог бы играть в хорошем европейском клубе. Помню его игру в начале его карьеры, играл просто превосходно!
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Дюран Дюран Сегодня 15:06
Статус: Профи
Рейтинг: 335
Лапши на уши вешают, что типа интересовались российские команды, Янг Бойз)))))))). Жгите дальше! Даром он не нужен российским клубам, тем более Янг Бойзу...
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Нариньо Сегодня 15:23
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Дюран Дюран,в начале его карьеры им реально интересовались российские клубы, а именно Спартак Нальчик. С Янг Бойз насколько мне известно не получилось из-за завышенной суммы трансфера от Ордабасы.
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Самат Башкеев Сегодня 15:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Только не в Кайрат
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123 Сегодня 15:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1520
Я давно пишу ,что Танат не тянет игру Астаны. Маленький рост не дает ему побороться за верховые мячи. Нет хорошего удара. Техники нет. Мяч корпусом прикрыть не может. Скорости нет. Одно есть это запредельная самоотдача.
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besken omarov Сегодня 15:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
давай танат в ордабасы нам нужен такой нападающий
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Тима Сегодня 16:16
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1633
Хорошо что ушел
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