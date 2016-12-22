"Астана" объявила о подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии

Аздрен Лулаку способен сыграть как нападающего, так и крайнего полузащитника.

Футболист сборной Албании Аздрен Лулаку подписал двухлетний контракт с ФК "Астана", сообщается на сайте столичного клуба.

28-летний спортсмен способен сыграть как нападающего, так и крайнего полузащитника. "Астана" подписала Лулаку по свободному трансферу, так как в контракте албанского футболиста был пункт, позволяющий ему до определенного срока бесплатно перейти в иностранный клуб.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Румынии Лулаку провел 20 матчей, в которых забил 16 голов, и возглавляет список бомбардиров. В октябре форвард дебютировал в сборной Албании.

Ранее румынские СМИ сообщали, что Лулаку будет получать в "Астане" 40 тысяч евро в месяц.