"Астана" объявила о подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии

Аздрен Лулаку способен сыграть как нападающего, так и крайнего полузащитника.
Сегодня 15:44
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Аздрен Лулаку. Фото с сайта mirceamester.ro
Футболист сборной Албании Аздрен Лулаку подписал двухлетний контракт с ФК "Астана", сообщается на сайте столичного клуба.
28-летний спортсмен способен сыграть как нападающего, так и крайнего полузащитника. "Астана" подписала Лулаку по свободному трансферу, так как в контракте албанского футболиста был пункт, позволяющий ему до определенного срока бесплатно перейти в иностранный клуб.
Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Румынии Лулаку провел 20 матчей, в которых забил 16 голов, и возглавляет список бомбардиров. В октябре форвард дебютировал в сборной Албании.
Ранее румынские СМИ сообщали, что Лулаку будет получать в "Астане" 40 тысяч евро в месяц.