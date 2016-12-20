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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
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Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
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"Астана" подписала лучшего бомбардира чемпионата Румынии

В борьбе за нападающего чемпион Казахстана обошел клуб из Турции.

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13 Комментариев
Аздрен Лулаку. Фото с сайта DigiSport
Аздрен Лулаку. Фото с сайта DigiSport
Футбольный клуб "Астана" подписал контракт с нападающим сборной Албании Аздреном Лулаку, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на румынские СМИ.

По информации sport.ro, в борьбе за 28-летнего нападающего румынского "Газ Метана" чемпион Казахстана обошел клуб из Турции. Сообщается, что новичок "Астаны" будет получать 40 тысяч евро в месяц.

Между тем ajansspor.com сообщает, что у Лулаку было предварительное соглашение с турецким "Сивасспором", выступающим во второй по силе лиге Турции. Отмечается, что "Газ Метан" должен был получить за трансфер 100 тысяч евро, а сам игрок подписать 3,5-летний контракт с зарплатой 275 000 тысяч евро в год.

Однако Лулука предпочел перейти в "Астану", подписав с ней двухлетний контракт. Футболист достался столичному клубу бесплатно. Официального подтверждения трансфера пока нет.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Румынии Лулаку провел 20 матчей, в которых забил 16 голов, и возглавляет список бомбардиров. В октябре форвард дебютировал в сборной Албании.

Просмотров: 5202  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Сергей Варчук Сегодня 10:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 592
Было бы неплохо, Астане нужен быстрый и забивной нап.
Ответить 2
 
Тима Сегодня 10:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1626
Хороший игрок
Ответить -1
 
Zhum Сегодня 11:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Кого уберут?
Ответить 0
 
loko Сегодня 11:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Деспотовича походу. В аренду в Кайсар или Тобол.
Ответить 0
 
K0rd Сегодня 11:12
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Шошканангу уберут... Давно пора
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 11:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1405
Ноль недописали 275 000 а так хороший игрок с очень хорошей зарплатой.
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Kaldybayev Ayan Сегодня 11:26
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Шлак очередной как Кабананга. Если только 2-я лига Турции интересуется
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Fankz Сегодня 11:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
Обойти "вторую по силе лигу Турции" это точно достижение?
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Рауан Еркебаев Сегодня 12:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 717
Македон ты это кому говоришь ставочникам?
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alik wardanian Сегодня 12:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
как-то очень все быстро,без просмотра, надеюсь знают что делают,и кто подскажет что из себя реально,подчеркиваю,реально представляет чемпионат румынии,заранее спасибо за ответ
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Ержан79 Сегодня 13:59
Статус: Профи
Рейтинг: 477
alik wardanian, Реально только google знает.
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Сервис фото Сегодня 13:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
По нарезкам ,парень вроде быстрый и бьет на технику .
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Владимир Хамов Сегодня 17:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
Думаю поможет Астане в ЛЧ
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