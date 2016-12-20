"Астана" подписала лучшего бомбардира чемпионата Румынии

В борьбе за нападающего чемпион Казахстана обошел клуб из Турции.
Сегодня 10:02
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Аздрен Лулаку. Фото с сайта DigiSport
Футбольный клуб "Астана" подписал контракт с нападающим сборной Албании Аздреном Лулаку, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на румынские СМИ.
По информации sport.ro, в борьбе за 28-летнего нападающего румынского "Газ Метана" чемпион Казахстана обошел клуб из Турции. Сообщается, что новичок "Астаны" будет получать 40 тысяч евро в месяц.
Между тем ajansspor.com сообщает, что у Лулаку было предварительное соглашение с турецким "Сивасспором", выступающим во второй по силе лиге Турции. Отмечается, что "Газ Метан" должен был получить за трансфер 100 тысяч евро, а сам игрок подписать 3,5-летний контракт с зарплатой 275 000 тысяч евро в год.
Однако Лулука предпочел перейти в "Астану", подписав с ней двухлетний контракт. Футболист достался столичному клубу бесплатно. Официального подтверждения трансфера пока нет.
Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Румынии Лулаку провел 20 матчей, в которых забил 16 голов, и возглавляет список бомбардиров. В октябре форвард дебютировал в сборной Албании.
По информации sport.ro, в борьбе за 28-летнего нападающего румынского "Газ Метана" чемпион Казахстана обошел клуб из Турции. Сообщается, что новичок "Астаны" будет получать 40 тысяч евро в месяц.
Между тем ajansspor.com сообщает, что у Лулаку было предварительное соглашение с турецким "Сивасспором", выступающим во второй по силе лиге Турции. Отмечается, что "Газ Метан" должен был получить за трансфер 100 тысяч евро, а сам игрок подписать 3,5-летний контракт с зарплатой 275 000 тысяч евро в год.
Однако Лулука предпочел перейти в "Астану", подписав с ней двухлетний контракт. Футболист достался столичному клубу бесплатно. Официального подтверждения трансфера пока нет.
Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Румынии Лулаку провел 20 матчей, в которых забил 16 голов, и возглавляет список бомбардиров. В октябре форвард дебютировал в сборной Албании.