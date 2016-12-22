Ненад Эрич не перейдет в "Тобол"

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 3:2
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Тобол Атырау 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Ненад Эрич не перейдет в "Тобол"

Сербский вратарь выступает за "Астану" с 2011 года.

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Фото с сайта UEFA.com
Фото с сайта UEFA.com
Ранее прошла информация, что вратарь "Астаны" Ненад Эрич может перейти в "Тобол". Однако, как заверил тренер столичного клуба Григорий Бабаян, астанчане рассчитывают на сербского вратаря в следующем сезоне.

"У нас очень сильная вратарская линия в лице Эрича и Мокина. Очень хорошая и опытная пара. Мы рассчитываем на них и планируем их оставить. Это те люди, на которых мы надеемся. Учитывая тот график, в котором мы играем, практика будет и у Эрича, и у Мокина. Мы всегда играем на всех фронтах, вне зависимости, это или чемпионат Казахстана, еврокубки или кубок Казахстана. Поэтому очень важно иметь двух полноценных вратарей, и мы очень довольны ими", - приводит слова Бабаяна KazFootball.kz.

Отметим, что Ненад Эрич выступает за "Астану" с 2011 года. За это время трижды выигрывал золотые медали чемпионата, также становился обладателем Кубка Казахстана и Суперкубка. 
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