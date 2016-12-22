Ненад Эрич не перейдет в "Тобол"

Сербский вратарь выступает за "Астану" с 2011 года.
Сегодня 12:26
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Фото с сайта UEFA.com
Ранее прошла информация, что вратарь "Астаны" Ненад Эрич может перейти в "Тобол". Однако, как заверил тренер столичного клуба Григорий Бабаян, астанчане рассчитывают на сербского вратаря в следующем сезоне.
"У нас очень сильная вратарская линия в лице Эрича и Мокина. Очень хорошая и опытная пара. Мы рассчитываем на них и планируем их оставить. Это те люди, на которых мы надеемся. Учитывая тот график, в котором мы играем, практика будет и у Эрича, и у Мокина. Мы всегда играем на всех фронтах, вне зависимости, это или чемпионат Казахстана, еврокубки или кубок Казахстана. Поэтому очень важно иметь двух полноценных вратарей, и мы очень довольны ими", - приводит слова Бабаяна KazFootball.kz.
Отметим, что Ненад Эрич выступает за "Астану" с 2011 года. За это время трижды выигрывал золотые медали чемпионата, также становился обладателем Кубка Казахстана и Суперкубка.
"У нас очень сильная вратарская линия в лице Эрича и Мокина. Очень хорошая и опытная пара. Мы рассчитываем на них и планируем их оставить. Это те люди, на которых мы надеемся. Учитывая тот график, в котором мы играем, практика будет и у Эрича, и у Мокина. Мы всегда играем на всех фронтах, вне зависимости, это или чемпионат Казахстана, еврокубки или кубок Казахстана. Поэтому очень важно иметь двух полноценных вратарей, и мы очень довольны ими", - приводит слова Бабаяна KazFootball.kz.
Отметим, что Ненад Эрич выступает за "Астану" с 2011 года. За это время трижды выигрывал золотые медали чемпионата, также становился обладателем Кубка Казахстана и Суперкубка.