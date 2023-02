Ярким нокаутом завершился бой тяжеловесов на UFC 284

Яркий нокаут был оформлен на турнире в Перте (Австралия). Его автором стал австралийский боец смешанных единоборств Джастин Тафа (6-3), выступающий в тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тафа в первом раунде досрочно победил американца Паркера Портера (12-8). Последний опрометчиво пошел вперед и нарвался на мощный удар слева, после чего рухнул на настил октагона.

Отметим, что в главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в легком весе с австралийцем Александром Волкановски.

JUSTIN TAFA WITH THE WALK OFF KO #UFC284 pic.twitter.com/OASC5M2iku