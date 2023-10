Махачев провел битву взглядов с Волкановски, Чимаев - с Усманом

Главные участники турнира UFC 294 провели традиционную битву взглядов перед очными поединками, сообщают Vesti.kz.

UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В его главном событии чемпион американского промоушена в легком весе Ислам Махачев встретится с австралийцем Александром Волкановски.

Они бились 11 февраля 2023 года в рамках UFC 284, по итогам пяти раундов Ислам выиграл единогласным решением судей.

MAKHACHEV vs VOLKANOVSKI! #UFC294 is LIVE SATURDAY at 2pmET on ESPN+ PPV! #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi @InAbuDhabi pic.twitter.com/kpR2HAXvk4