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Клуб экс-игрока "Астаны" выдал убойный матч в Лиге Европы с семью голами

Веселым получился второй тайм.

Клуб экс-игрока "Астаны" выдал убойный матч в Лиге Европы с семью голами
Срджан Граховац. Фото: GEPA©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Австрийский "Рапид", за который выступает бывший боснийский футболист "Астаны" Срджан Граховац, победил ирландский "Дандолк" в третьем туре группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Вене и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В первом тайме команды на двоих забили только два мяча, в то время как под занавес встречи устроили настоящую "перестрелку".

У победителей отличились Деян Любичич (22-я минута), Кельвин Аразе (79-я), Максимилиан Хофманн (87-я) и Юсуф Демир (90-я). В составе проигравших голом отметился Патрик Хобан (7-я), а также дубль оформил Давид Макмиллан (81-я и 90+6-я, оба с пенальти). 
 


Как итог, "Рапид" одержал первую победу в квартете В и с тремя очками расположился на третьем месте, тогда как "Дандолк" потерпел третье поражение подряд и осел в подвале таблицы. Лидерство в группе с девятью очками оказалось за "Арсеналом", а на второй строчке разместился "Мольде", в активе которого шесть баллов. 

Граховац вышел на замену на 72-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В Казахстан 28-летний полузащитник переехал весной 2017 года. Тогда "Астана" выиграла с ним чемпионство, но по окончании сезона он был отдан в аренду в хорватскую "Риеку". В январе Граховац расторг контракт с "Астаной" и бесплатно вернулся в "Рапид".

 

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Метки:
Футбол Лига Европы Астана ФК

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