Футболист "Барселоны" удостоился оваций на стадионе "Реала"

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямал удостоился оваций на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене своего принципиального соперника мадридского "Реала", передают Vesti.kz.
Это произошло в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии (3:3). 16-летний Ямал вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.
Lamine Yamal vs Brazil - Masterclass— Jan (@FutbolJan10) March 26, 2024
Standing Ovation for the 16 year old 💎 pic.twitter.com/v3iBCVcz6y
В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямала, которого трибуны "Сантьяго Бернабеу" проводили овациями.
Lamine Yamal gets standing ovation at Santiago Bernabeu👏👏👏 pic.twitter.com/x7zKDajI9X— FCB_10🇦🇷🐐 (@faruqeey) March 27, 2024
В нынешнем сезоне испанец сыграл за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и семью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямала в 75 миллионов евро.
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