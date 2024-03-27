Футболист "Барселоны" удостоился оваций на стадионе "Реала"

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямал удостоился оваций на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене своего принципиального соперника мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Это произошло в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии (3:3). 16-летний Ямал вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.

Lamine Yamal vs Brazil - Masterclass



Standing Ovation for the 16 year old 💎 pic.twitter.com/v3iBCVcz6y — Jan  (@FutbolJan10) March 26, 2024

В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямала, которого трибуны "Сантьяго Бернабеу" проводили овациями.

Lamine Yamal gets standing ovation at Santiago Bernabeu👏👏👏 pic.twitter.com/x7zKDajI9X — FCB_10🇦🇷🐐 (@faruqeey) March 27, 2024

В нынешнем сезоне испанец сыграл за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и семью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямала в 75 миллионов евро.