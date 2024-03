Футболист "Барселоны" удостоился оваций на стадионе "Реала"

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямал удостоился оваций на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене своего принципиального соперника мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Это произошло в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии (3:3). 16-летний Ямал вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.

Lamine Yamal vs Brazil - Masterclass



Standing Ovation for the 16 year old 💎 pic.twitter.com/v3iBCVcz6y