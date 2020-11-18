Стас Покатилов из "Кайрата" стал лучшим вратарем Лиги наций по количеству сейвов

Представитель "Кайрата"
и сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов
стал лучшим вратарем Лиги наций
по количеству сейвов, сообщает официальный сайт
алматинского клуба со ссылкой на УЕФА.
В активе голкипера 21 отбитый удар, в среднем - 4,2 за игру. В пяти матчах турнира Покатилов пропустил семь мячей и две встречи отстоял на ноль.
Список голкиперов выглядит следующим образом:
Стас Покатилов (Казахстан) - 21 сейв
Георгий Бущан (Украина) - 20 сейвов
Ибрахим Шехич (Босния и Герцеговина) - 19 сейвов
Жозеп Гомес (Андорра) - 18 сейвов
Ян Зоммер (Швейцария) - 18 сейвов
Отметим, что сегодня, 18 ноября, подопечные Михала Билека дома сыграют с Литвой. Начало - в 21:00 по времени Нур-Султана.
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