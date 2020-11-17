"Было бы обидно остаться на последнем месте". Экс-игрок клубов КПЛ из Литвы - о матче Лиги наций против Казахстана

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Было бы обидно остаться на последнем месте". Экс-игрок клубов КПЛ из Литвы - о матче Лиги наций против Казахстана

Он высказался о фаворите.

"Было бы обидно остаться на последнем месте". Экс-игрок клубов КПЛ из Литвы - о матче Лиги наций против Казахстана
Арунас Климавичюс. Фото из личного архива©
Новости спорта Футбол Сборные
0

В заключительном матче Лиги наций между сборными Казахстана и Литвы шансы соперников на успех равны, считает считает экс-футболист "Жетысу", "Актобе" и "Тобола" Арунас Климавичюс. Бывший защитник сборной Литвы в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил состояние команды гостей и рассказал, за счет чего может победить та или другая сборная. 

- Чего ожидаете от матча с Казахстаном? 


- Этой осенью сборная Литвы показывает очень хорошие результаты, давно такого не было. С оптимизмом смотрим на эту игру. Просто было бы обидно при хороших результатах и количестве набранных очков остаться на последнем месте. Если проиграем, то окажемся на четвертой строчке.

- Что изменилось в игре и психологии сборной Литвы по сравнению с первым матчем против Казахстана?

- После поражения от Казахстана была победа над Албанией. В психологическом плане это дало хорошие эмоции. В следующих матчах стало ясно, что сборной Литвы нужна победа, чтобы почувствовать уверенность. В итоге выдали беспроигрышную серию. Такой серии давно не было в истории сборной, наверное больше десяти лет. В последнем матче было поражение от Беларуси, но я не думаю, что это поменяет менталитет игроков и скажется на их уверенности.

- Можно ли назвать сборную Казахстана фаворитом в предстоящей встрече, как об этом говорили некоторые перед первым матчем?

- Наверное, в предыдущей игре ваши специалисты считали фаворитом сборную Казахстана. В Литве считали обе команды равными. Сейчас выиграет та сборная, которая будет лучше психологически и физически готова на данный момент. Сложно назвать фаворита.

- Какие потери в составе сборной Литвы?

- Не смогут сыграть одни из лучших футболистов: нападающий Федор Черных и вратарь Эрнестас Шеткус.

- Потери сборной Казахстана количественно выглядят более масштабными.

- Могу сказать, что для таких сборных как Казахстан и Литва любые потери являются значимыми. Каждый игрок очень важен.

- Матч пройдет в непростых погодных условиях

- Литовские футболисты играли и в более экстремальных условиях. Я ранее говорил, что Литва и Казахстан едва ли не единственные сборные в Европе, выступающие на искусственном поле, и это не создает никакого преимущества этим командам в очном матче, то же самое касается и климатических условий. Мы не южная страна и каждый наш футболист играл на снегу, поэтому это не является шоком. 

Отметим, что 38-летний Климавичюс выступал в КПЛ с 2011 по 2015 год за такие клубы, как "Жетысу", "Актобе" и "Тобол". Провел 118 матчей в чемпионате страны и забил восемь мячей. На его счету серебряные и бронзовые медали премьер-лиги. В начале 2020 года завершил карьеру. Сейчас возглавляет профсоюз футболистов Литвы.

Напомним, матч Казахстан - Литва пройдет в Алматы 18 ноября. Команда Михала Билека занимает последнее, четвертое место в группе 4 дивизиона C, набрав четыре балла. У Литвы третья строчка и пять очков. С турнирным положением можно ознакомиться здесь.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная РК по футболу Литва Лига наций Албания Беларусь Жетысу ФК Актобе ФК Тобол ФК Билек Михал

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:41
Футбол

"Было бы обидно остаться на последнем месте". Экс-игрок клубов КПЛ из Литвы - о матче Лиги наций против Казахстана
Сегодня
21:12
Футбол

"Хороший шанс взять реванш". Главный тренер сборной Литвы - о матче с Казахстаном
Сегодня
19:26
Футбол

Исламбек Куат высказался о шансе для сборной Казахстана и назвал главный фактор для победы над Литвой в Лиге наций
Сегодня
18:52
Футбол

Казахстанская "молодежка" проиграла в последнем матче отбора на Евро
Сегодня
18:51
Футбол

"Будем играть на результат". Билек рассказал о матче с Литвой и прокомментировал информацию о своей отставке
Сегодня
17:06
Футбол

Стыковые матчи или прямой вылет. Почему сборной Казахстана нужно побеждать Литву
Сегодня
16:34
Футбол

"Очнулся, когда уже несли на носилках". Большое интервью Зайнутдинова - о травме головы, жизни в Таразе и ЦСКА
Сегодня
16:25
Футбол

Минус Быстров и Суюмбаев. В сборной Казахстана произошли изменения перед заключительным матчем Лиги наций
Сегодня
13:04
Футбол

27 желтых, худшая оборона и ни одной победы дома. С каким "багажом" подошла казахстанская "молодежка" к финишу отбора на Евро
Сегодня
11:00
Футбол

"Мы страдали и терпели". Главный тренер сборной Албании - о случайном голе от Казахстана и закономерности результата
Сегодня
10:30
Футбол

ФИФА восхитилась голом с центра поля от футболиста сборной Казахстана в матче Лиги наций
Сегодня
10:02
Футбол

Прямая трансляция заключительного матча молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2021
Сегодня
07:54
Футбол

Гол футболиста сборной Казахстана с центра поля номинировали на звание лучшего в году
Вчера
23:11
Футбол

"Я злюсь, смотря на это". Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" отреагировал на сумасшедший гол Абикена
Вчера
21:34
Футбол

Михал Билек покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу
Вчера
20:37
Футбол

"Был ли шанс на ничью? Скорее нет". Экс-тренер сборной Казахстана оценил матч с Албанией
Вчера
19:43
Футбол

Спасение или понижение. Что ждет сборную Казахстана в Лиге наций?
Вчера
14:54
Футбол

"Это будет малый финал". В европейской сборной сделали заявление перед матчем с Казахстаном в Лиге наций
Вчера
14:25
Футбол

"Глубоко переживаю...". Генсек КФФ высказался о поражении сборной Казахстана в Албании
Вчера
14:02
Футбол

Сумасшедший выстрел Абикена с центра поля и еще семь эффектных голов сборной Казахстана
Вчера
13:35
Футбол

Волшебный дриблинг Вороговского и провал Куата в обороне. Разбор игры сборной Казахстана против Албании
Вчера
12:30
Футбол

Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией
Вчера
10:48
Футбол

"Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины". За рубежом восхитились голом игрока "Кайрата" в Лиге наций
Вчера
10:01
Футбол

Футболист "Кайрата" отреагировал на свой роскошный гол в матче Лиги наций
Вчера
09:38
Футбол

Сборная игрока "Астаны" упустила ничью в матче Лиги наций на второй компенсированной минуте
Вчера
08:45
Футбол

Футболист "Астаны" отдал два ассиста и помог сборной выиграть матч Лиги наций
Вчера
08:23
Футбол

"Сногсшибательный гол". Eurosport отметил великолепный удар с центра поля футболиста сборной Казахстана
Вчера
07:41
Футбол

Тренер сборной Казахстана нашел объяснение третьему поражению в Лиге наций
Вчера
07:18
Футбол

"Наша сборная все равно прогрессирует". Ян Вороговский - о поражении Казахстана в Албании
Вчера
00:53
Футбол

Футболист "Астаны" забил гол и вывел сборную на первое место в группе Казахстана в Лиге наций
13 ноября
12:43
Футбол

Сборная Казахстана провела тренировку перед последними матчами группы Лиги наций
11 ноября
23:47
Футбол

Видеообзор разгромного поражения "Барыса" от команды Скабелки
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
10 октября
23:44
Футбол

Предыгровая тренировка сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Албанией
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика