"Никто не хочет уступать первое место". Тагыберген оценил уровень соперников сборной Казахстана в группе Лиги наций

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген
прокомментировал ничью с Албанией (0:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций.
- Сегодня была хорошая игра, обе команды играли на победу. В нашей группе никто не хочет уступать первое место, результат закономерен.
- В сборной Казахстана много травм, отсутствовали Исламхан, Вороговский, Алип. Удалось ли заменить их?
- Конечно! В нашей сборной есть 22 игрока, в команде собраны сильнейшие футболисты. Все играют не на 100, а на 200 процентов.
- Как оцениваете группу в Лиге наций?
- Как показали игры, все команды в группе одинакового уровня. Постараемся порадовать наших болельщиков.
После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека
по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне