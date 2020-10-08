Бахтияров и Сейдахмет выйдут в старте сборной Казахстана в матче за второе место в группе отбора на молодежный Евро-2021

Тренерский штаб молодежной сборной Казахстана по футболу определился с составом на матч с командой Северной Македонии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан U-21: Мухаммеджан Сейсен (В) (К) - Талгат Кусяпов, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Аслудин Хаджиев - Эльхан Астанов, Адам Адахаджиев, Акмаль Бахтияров, Еркебулан Сейдахмет – Артур Шушеначев, Оралхан Омиртаев.
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