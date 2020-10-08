Молодежная сборная Казахстана лишилась футболиста перед матчем за второе место в отборе на Евро-2021

Полузащитник карагандинского "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана по футболу Геворг Наджарян
не сыграет с Северной Македонией
в рамках отборочного турнира Евро-2021, сообщает KazFootball.kz
.
Отмечается, что игрок в матче седьмого тура против сверстников из Израиля (2:1) получил желтую карточку, ставшую для него третьей в квалификационном цикле. Как итог, он не сможет помочь команде в предстоящей игре в Алматы.
В нынешнем цикле Наджарян сыграл во всех семи матчах без замен.
В то же время отбыл дисквалификацию полузащитник "Астаны" Султан Сагнаев
, получивший приглашение из резервного списка.
Отметим, матч Казахстан - Северная Македония пройдет сегодня, 8 октября. Начало - в 17:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
В активе команд по десять очков, но македонцы по дополнительным показателям занимают второе место в шестой группе, казахстанцы - третье.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне