Привоз Суюмбаева и трагедия в финале ЛЧ. Топ-5 самых нелепых ошибок в истории сборных и мирового футбола

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Напомним, Суюмбаев на 87-й минуте поединка с белорусами при счете 1:1 выбросил мяч из аута своему вратарю Стасу Покатилову, после чего последовал перехват в исполнении полузащитника гостей Виталия Лисаковича и гол в пустые ворота.
Защитник "Астаны" и сборной Казахстана допустил ошибку, как и Суюмбаев, в заключительном отрезке матча первой Лиги наций против Андорры, сыгранного осенью 2018 года. Шомко на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, приняв мяч в районе штрафной, вместо выноса в аут зачем-то, не глядя, отбросил его низом во владения Ненада Эрича. Хорди Алаэс не мог не воспользоваться таким подарком. Эта ошибка стоила сборной Казахстана победы над карликом. Примечательно, что Шомко как и Суюмбаев выступают на одной позиции - левого защитника.
За несколько дней до ляпа Шомко "отличился" другой защитник сборной Казахстана Сергей Малый. В стартовом матче Лиги наций на своем поле против Грузии, где казахстанцев, благодаря убедительной игре под руководством Станимира Стойлова, относили к фаворитам группы, он установил окончательный счет, поразив собственные ворота на 74-й минуте. Грузины забили первый гол пятью минутами ранее, и до эпизода с Малым шансы национальной команды Казахстана совершить камбэк были более реальными, но, получив вторую пробоину, хозяева поля уже не смогли прийти в себя.
Александр Филимонов (Россия - Украина 1:1)
Вратарь сборной России осенью 1999 года совершил, пожалуй, главную ошибку в своей карьере. В матче заключительного тура отбора на Евро-2000 против Украины сборную России для выхода в финальную часть устраивала только победа. До 88-й минуты матча россияне вели со счетом 1:0, но штрафной в исполнении Андрея Шевченко поверг в шок болельщиков команды Олега Романцева. Филимонов, вышедший из ворот, а затем попытавшийся поймать мяч, летящий по коварной траектории, стал антигероем эпизода.
Александр Шовковский (Словения - Украина 2:1)
Украинцы, погрузившие футбольную Россию в траур, в отборе на Евро-2000 вышли из группы и в стыковых матчах играли против Словении. Здесь уже им самим пришлось уступить сопернику из-за ошибки своего вратаря Александра Шовковского. Поражение в первом матче предопределило судьбу противостояния и путевки на чемпионат Европы. На 84-й минуте при счете 1:1 Шовковский покинул штрафную площадь и, выйдя далеко от ворот, выбил мяч в поле. Его вынос получился не столь сильным, благодаря чему Миленко Ачимович получил мяч у центрального круга и после небольшой обработки пробил по пустым воротам - 2:1.
Лорис Кариус ("Реал" - "Ливерпуль" 3:1)
Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус запомнится фанатам английского клуба надолго. Немец наряду со множеством сэйвов допустил фатальные ошибки в финале Лиги чемпионов-2017/18 против мадридского "Реала". На 51-й минуте поединка Кариус ввел мяч в игру прямо на ногу Кариму Бензема. Так испанцы открыли счет.
На 84-й минуте, когда счет был 2:1 в пользу "Реала", Кариус неудачно попытался нейтрализовать дальний удар Гаррета Бейла. После этого интрига в матче была утрачена - "Реал" стал победителем Лиги чемпионов.