Ди Мария "унизил" Роналду на поле. Реакция Криштиану попала на видео

Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча между лиссабонской "Бенфикой" и саудовским "Аль-Насром", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Одним из главным героев стал Анхель Ди Мария, который этим летом вернулся в "Бенфику". Аргентинец обыграл Роналду красивым финтом. Португалец отреагировал довольно агрессивно и полез в отбор, уронив соперника на газон. После эпизода португалец улыбнулся.

Отметим, что перед матчем Роналду и Ди Мария тепло обнимались. Они вместе играли в мадридском "Реале".

Cristiano Ronaldo & Ángel Di Maria 🤍 pic.twitter.com/QdLNOylDhx — TCR. (@TeamCRonaldo) July 20, 2023

Сам матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Бенфики". В той игре Ди Мария забил гол, а Роналду провел на поле 84 минуты, но результативными действиями не отметился.

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