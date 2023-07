Ди Мария "унизил" Роналду на поле. Реакция Криштиану попала на видео

Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча между лиссабонской "Бенфикой" и саудовским "Аль-Насром", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Одним из главным героев стал Анхель Ди Мария, который этим летом вернулся в "Бенфику". Аргентинец обыграл Роналду красивым финтом. Португалец отреагировал довольно агрессивно и полез в отбор, уронив соперника на газон. После эпизода португалец улыбнулся.

The way Di Maria got Ronaldo 😏



(via @SPORTTVPortugal)pic.twitter.com/46Th9NJ3kd