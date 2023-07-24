Ди Мария "унизил" Роналду на поле. Реакция Криштиану попала на видео

Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча между лиссабонской "Бенфикой" и саудовским "Аль-Насром", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
Одним из главным героев стал Анхель Ди Мария, который этим летом вернулся в "Бенфику". Аргентинец обыграл Роналду красивым финтом. Португалец отреагировал довольно агрессивно и полез в отбор, уронив соперника на газон. После эпизода португалец улыбнулся.
The way Di Maria got Ronaldo 😏— B/R Football (@brfootball) July 21, 2023
(via @SPORTTVPortugal)pic.twitter.com/46Th9NJ3kd
Отметим, что перед матчем Роналду и Ди Мария тепло обнимались. Они вместе играли в мадридском "Реале".
Cristiano Ronaldo & Ángel Di Maria 🤍 pic.twitter.com/QdLNOylDhx— TCR. (@TeamCRonaldo) July 20, 2023
Сам матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Бенфики". В той игре Ди Мария забил гол, а Роналду провел на поле 84 минуты, но результативными действиями не отметился.
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