Сенсация? Футзальный "Атырау" на первом месте завершил первый круг чемпионата Казахстана

Завершился первый круг чемпионата Казахстана по футзалу, по итогам которого на первом месте оказался "Атырау"
, набравший 20 очков в восьми матчах, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Вторым стал "Кайрат"
, в пассиве которого значится одно поражение. Тройку замкнул "Актобе"
. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
.
Игры первого круга проходили в Щучинске с 25 октября по 7 ноября. Чемпионат проводится по системе осень - весна и будет состоять из четырех кругов, после чего завершится стадией плей-офф.
Матчи следующего круга пройдут в Рудном с 18 ноября по 1 декабря.
Предыдущий чемпионат из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят".
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