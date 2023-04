Фанаты "Наполи" потроллили "Милан" перед матчем Лиги чемпионов

Фанаты "Наполи" перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов не давали спать игрокам "Милана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации от Sky Sport Italia, болельщики "Наполи" в ночь с 17 на 18 апреля шумно вели себя около отеля, где остановился "Милан". Около 150 человек скандировали песни и запускали фейерверки, а в 04:45 начали поджигать файеры. Несмотря на то, что большинство игроков "Милана" заранее разместились в номерах, находящихся на противоположной стороне отеля, некоторые из них все же почувствовали дискомфорт от создавшейся ситуации.

Матч между "Наполи" и "Миланом" пройдет в ночь на 19 апреля. В первом матче "Милан" одержал минимальную победу со счетом 1:0.

18.04.2023🇮🇹Napoli fans disturbing Milan players sleep the whole night with horns, fireworks, and chants https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/ap3wd9jMua