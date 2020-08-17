Шомко поделился ожиданиями от старта "Астаны" в Лиге чемпионов

Защитник "Астаны
" Дмитрий Шомко
в интервью официальному сайту
клуба поделился ожиданиями от встречи с белорусским "Динамо-Брестом
" в первом раунде Лиги чемпионов
.
Накануне игры команда провела
тренировку на стадионе "Брестский".
"Всегда очень приятно приезжать в Беларусь, здесь очень гостеприимный народ! "Динамо" - очень хорошая команда, укомплектована во всех линиях. Мы готовы выложиться на 100 процентов, отдадим все силы, чтобы пройти дальше", - сказал Шомко.
Накануне прошла пресс-конференция главных тренеров: Михал Билек назвал
главное преимущество соперников, а его коллега Сергей Ковальчук
из "Динамо-Бреста" оценил
шансы на победу.
Матч "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется
в 00:00 по времени Нур-Султана. Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.
Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится
с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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