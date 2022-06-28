Претенденты на вылет? В каком из клубов КПЛ назрела смена тренера

В чемпионате Казахстана по футболу сезона-2022 пройдено больше половины дистанции, и клубы из нижней таблицы наверняка пойдут на тренерские перестановки в ближайшее время. Корреспондент Vesti.kz предположил, кто из тренеров может потерять работу и необходимы ли такие меры.
Слухи об уходе Владимира Мазяра раздаются все сильнее, и в этом нет ничего удивительного. "Акжайык" - возрастная команда с закрытым стилем игры и колодой иностранцев низкого уровня. Помимо вопросов селекции и результатов, к уральцам уже долгие годы есть претензии по инфраструктуре.
Но перестановки на постах там, вероятно, происходят лишь из-за результатов. Директор клуба Азамат Шайхы подал в отставку, по логике, за ним должен последовать и главный тренер Мазяр.
"Акжайык" не побеждает с седьмого тура, то есть с апреля. За это время команда потерпела пять поражений и забила два мяча в семи матчах.
Новичку КПЛ, несмотря на все старания, набор очков дается с большим трудом. Летом в клуб пришел опытный Талгат Байсуфинов, но, что интересно, он занял должность спортивного директора. По словам нынешнего главного тренера Андрея Феропонтова, экс-тренер сборной никак не вмешивается в процесс его работы, насколько это действительно так - вопрос.
После рестарта чемпионата и прихода Байсуфинова команда достойно билась с "Кайратом" и "Атырау", но в итоге набрала лишь один балл. Сейчас наступит время трансферов, Байсуфинов способен пригласить интересных игроков под свое имя, но если Феропонтов не улучшит результаты в ближайший месяц, то вполне можно допустить, что тренерскую роль возьмет на себя Талгат Маруанович.
Любопытно, что после матча с "Кайратом" Феропонтов на пресс-конференции иронично шутил по поводу своего будущего: "О, а таблички с моей фамилией нет? Может, я что-то не знаю, может, уже решили?"
Исходя из возможностей, работа Руслана Костышина в "Аксу" - это пока главный тренерский провал в КПЛ. Потенциал команды позволял находиться в середине таблицы, но вместо этого павлодарцы ведут борьбу за выживание.
За полгода мы так и не увидели даже признаков стабилизации игры, прогресса местной молодежи или хотя бы проявления характера (команда выглядела абсолютно безвольной в недавнем матче с "Астаной").
По менталитету "Аксу" представляется именно как дебютант КПЛ, хотя игроки там опытные, а Павлодар - город с футбольными традициями. Пожалуй, именно "Аксу" в летний период должен сильнее остальных задуматься о смене тренера, иначе в дальнейшем спасти ситуацию будет в разы труднее.
Добавим, что "Аксу", набрав 14 очков в 12 играх, занимает 12-е место в турнирной таблице КПЛ. Строчкой ниже располагается "Акжайык" (12 очков в 13 матчах). Замыкает таблицу "Махтаарал", набравший десять очков за 14 туров.
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