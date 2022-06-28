Претенденты на вылет? В каком из клубов КПЛ назрела смена тренера

В чемпионате Казахстана по футболу сезона-2022 пройдено больше половины дистанции, и клубы из нижней таблицы наверняка пойдут на тренерские перестановки в ближайшее время. Корреспондент Vesti.kz предположил, кто из тренеров может потерять работу и необходимы ли такие меры.

"Акжайык"

Слухи об уходе Владимира Мазяра раздаются все сильнее, и в этом нет ничего удивительного. "Акжайык" - возрастная команда с закрытым стилем игры и колодой иностранцев низкого уровня. Помимо вопросов селекции и результатов, к уральцам уже долгие годы есть претензии по инфраструктуре.

Но перестановки на постах там, вероятно, происходят лишь из-за результатов. Директор клуба Азамат Шайхы подал в отставку, по логике, за ним должен последовать и главный тренер Мазяр.

"Акжайык" не побеждает с седьмого тура, то есть с апреля. За это время команда потерпела пять поражений и забила два мяча в семи матчах.

"Махтаарал"

Новичку КПЛ, несмотря на все старания, набор очков дается с большим трудом. Летом в клуб пришел опытный Талгат Байсуфинов, но, что интересно, он занял должность спортивного директора. По словам нынешнего главного тренера Андрея Феропонтова, экс-тренер сборной никак не вмешивается в процесс его работы, насколько это действительно так - вопрос.

После рестарта чемпионата и прихода Байсуфинова команда достойно билась с "Кайратом" и "Атырау", но в итоге набрала лишь один балл. Сейчас наступит время трансферов, Байсуфинов способен пригласить интересных игроков под свое имя, но если Феропонтов не улучшит результаты в ближайший месяц, то вполне можно допустить, что тренерскую роль возьмет на себя Талгат Маруанович.

Любопытно, что после матча с "Кайратом" Феропонтов на пресс-конференции иронично шутил по поводу своего будущего: "О, а таблички с моей фамилией нет? Может, я что-то не знаю, может, уже решили?"

"Аксу"

Исходя из возможностей, работа Руслана Костышина в "Аксу" - это пока главный тренерский провал в КПЛ. Потенциал команды позволял находиться в середине таблицы, но вместо этого павлодарцы ведут борьбу за выживание.

За полгода мы так и не увидели даже признаков стабилизации игры, прогресса местной молодежи или хотя бы проявления характера (команда выглядела абсолютно безвольной в недавнем матче с "Астаной").

По менталитету "Аксу" представляется именно как дебютант КПЛ, хотя игроки там опытные, а Павлодар - город с футбольными традициями. Пожалуй, именно "Аксу" в летний период должен сильнее остальных задуматься о смене тренера, иначе в дальнейшем спасти ситуацию будет в разы труднее.

Добавим, что "Аксу", набрав 14 очков в 12 играх, занимает 12-е место в турнирной таблице КПЛ. Строчкой ниже располагается "Акжайык" (12 очков в 13 матчах). Замыкает таблицу "Махтаарал", набравший десять очков за 14 туров.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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