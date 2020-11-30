Атакующий дуэт от "Кайрата". Представлена символическая сборная 21-го тура КПЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Атакующий дуэт от "Кайрата". Представлена символическая сборная 21-го тура КПЛ

Сегодня пройдут матчи заключительного тура.

Атакующий дуэт от "Кайрата". Представлена символическая сборная 21-го тура КПЛ
Абат Аймбетов. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала символическую сборную 21-го тура КПЛ.

При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.


Список 11 лучших футболистов таков:

Вратарь: Вадим Петров, "Кызыл-Жар СК"

5 отбитых ударов, 2 качественных сейва, 10 эффективных выходов из ворот - лучшего дебюта для молодого вратаря и не придумаешь. Вадим помог своей команде добыть нелегкую победу над "Кайсаром" (2:1). Индекс действий - 237.

Правый защитник: Дино Миканович, "Кайрат"

Миканович активно поддерживал атаки команды и сделал 8 точных навесов в штрафную. Дино хорошо действовал в обороне, одержав виктории в 60 процентах единоборств. Точность его передач составила 87 процентов. Также он записал в свой актив ассист. Индекс действий - 277.

Центральные защитники: Урош Радакович, "Астана"; Нуралы Алип, "Кайрат"

Балканский защитник "Астаны" выделялся чтением игровых эпизодов и точной игрой в пас. Так, он совершил 12 перехватов и 10 подборов мяча, а также 96 процентов точных передач. Нельзя не отметить и доминирование игрока в единоборствах - Урош выиграл 87 процентов борьбы. Индекс действий - 285.

Нуралы был эталоном надежности игры в обороне - он два раза чисто сыграл в отборе, а также он совершил 8 перехватов и 6 подборов. Надо отметить тот факт, что Алип был полезен в построении позиционных атак и контрвыпадов "Кайрата". Плюс ко всему игрок забил гол, уверенно реализовав пенальти. Индекс действий - 283.

Левый защитник: Дмитрий Шомко, "Астана"

Шомко был настырен и инициативен на левой бровке. Он обложил штрафную соперника навесами и добился своего, сделав выверенную передачу прямо под голевой удар партнера по команде. Нельзя не отметить хорошую работу игрока при обороне своих ворот - Дмитрий выиграл 86 процентов единоборств, 5 раз удачно перехватывал мяч и совершил 7 подборов. Индекс действий - 294.

Опорный полузащитник: Серикжан Мужиков, "Тобол"

Прошедший тур запомнился очередной хорошей игрой Мужикова. Серикжан создавал баланс в игре, управляя атаками "Тобола". При необходимости он обострял игру проникающими передачами в штрафную. Согласно статистике, хавбек три раза эффективно шел в обводку, 5 раз удачно действовал в отборе и отличился голевым пасом. Индекс действий - 304.

Правый полузащитник: Марин Томасов, "Астана"

Заряженность Марина на результат можно было увидеть в каждом эпизоде. Хорват нанес три удара в створ ворот, сделал 6 точных подач в штрафную и предпринял 10 попыток обострить игру за счет дриблинга. Также Томасов забил красивый гол и отдал одну голевую передачу. Индекс действий - 322.

Атакующий полузащитник: Арсен Хубулов, "Шахтер"

Хубулов - главное действующее лицо команды в атаке. Российский хавбек часто берет игру на себя, обостряя эпизоды за счет дриблинга и ударов из-за пределов штрафной. В прошедшем туре Арсен нанес по воротам соперника 6 точных ударов, два из них стали результативными. Индекс действий - 380.

Левый полузащитник: Руслан Валиуллин, "Тобол"

Валиуллин отвечал за всю бровку на левом фланге. Он выполнял большой объем работы, часто подключаясь к атакам своих партнеров. Игрок отыграл без серьезных ошибок. В его активе одна ключевая передача, 90 процентов выигранной борьбы, три перехвата и 6 подборов. Индекс действий - 276.

Нападающие: Артур Шушеначев, "Кайрат"; Абат Аймбетов, "Кайрат"

Шушеначев оказал существенное давление на оборону "Окжетпеса" (5:0). Форвард часто вступал в борьбу, хорошо действовал в подыгрыше и нанес три точных удара в створ ворот. Одна из попыток дала возможность Артуру достичь цели - забить гол. Индекс действий - 362.

Аймбетов много открывался в нужные зоны, брал игру на себя и отличился дублем в ворота соперника. В первом эпизоде Абат мастерски переиграл защиту на втором этаже, затем отправил мяч мимо вратаря, выйдя один на один. В целом чувствовалась легкость в движении Аймбетова, который эффективно использовал свободные зоны в защитных редутах оппонента. Индекс действий - 359.

Сегодня, 30 ноября, пройдут матчи заключительного, 22-го тура. Сыграют "Окжетпес" - "Ордабасы", "Кызыл-Жар СК" - "Астана", "Шахтер" - "Тобол", "Жетысу" - "Каспий", "Тараз" - "Кайрат". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Кызыл-Жар СК Астана ФК Тобол ФК Шахтер ФК ПФЛК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:27
Футбол

Экс-игрок европейской сборной близок к уходу из казахстанского клуба
Сегодня
09:00
Футбол

Кому достанется путевка в еврокубки? Прямая трансляция последнего тура КПЛ-2020
Сегодня
08:22
Футбол

Атакующий дуэт от "Кайрата". Представлена символическая сборная 21-го тура КПЛ
Вчера
23:12
Футбол

"Ордабасы" мимо еврокубков? Превью к последнему туру КПЛ-2020
Вчера
22:05
Футбол

"Тихонову удалось выправить ситуацию". Эксперты проанализировали матчи "Астаны" на финише КПЛ
Вчера
19:45
Футбол

Сумасшедший удар Томасова и чудо-комбинация "Кайсара". Какой лучший гол 21-го тура КПЛ-2020?
Вчера
15:01
Футбол

Футболист с опытом игры в итальянской Серии А покинул казахстанский клуб
Вчера
14:35
Футбол

Младенов покинул "Кайсар", или кто еще из тренеров может быть уволен в КПЛ
Вчера
10:53
Футбол

Нидерландский футболист попрощался с дебютантом Лиги Европы от Казахстана
28 ноября
22:23
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана ушел из клуба КПЛ
28 ноября
21:12
Футбол

"Купил машину и закрыл кредит". Алыкулов - о первом гонораре в "Кайрате", предложении из Европы и уровне КПЛ
28 ноября
16:46
Футбол

Стала известна судьба Суперкубка Казахстана по футболу в 2021 году
28 ноября
16:11
Футбол

Лучший бомбардир "Кайрата" покинул клуб КПЛ
28 ноября
14:25
Футбол

Медиа-офицер "Астаны" проиграл спор на чемпионство в КПЛ и побрился налысо
28 ноября
12:44
Футбол

Догнать Вагнера Лава. Как Сотириу ведет борьбу в гонке бомбардиров
28 ноября
00:03
Футбол

"Это большое и важное достижение". Бабаян - о втором месте в КПЛ и играх в одной локации
27 ноября
21:30
Футбол

"Никто не знает, что будет завтра". Сотириу - о возможном уходе из "Астаны" и преимуществе "Кайрата"
27 ноября
20:29
Футбол

Определились все призеры КПЛ-2020
27 ноября
19:52
Футбол

"Тобол" победил в матче с удалением и выиграл борьбу у "Астаны" за "серебро" КПЛ
27 ноября
18:49
Футбол

Тренер "Астаны" высказался о волевой победе в матче с "Жетысу"
27 ноября
17:45
Футбол

Грузинский бомбардир, креативщик "Жетысу" и клиент Селюка. Кто из легионеров КПЛ пойдет на повышение
27 ноября
17:01
Футбол

Тренер "Жальгириса" раскрыл правду о переговорах с "Актобе" и высказался о казахстанском футболе
27 ноября
16:16
Футбол

Появились новые подробности по главному тренеру "Актобе"
27 ноября
15:57
Футбол

"Шахтер" разгромил "Каспий" и вытеснил "Ордабасы" из зоны еврокубков
27 ноября
15:52
Футбол

"Кайсар" с новым тренером проиграл в последнем матче КПЛ
27 ноября
15:31
Футбол

Гол игрока "Каспия" признан лучшим в 20-м туре КПЛ-2020
27 ноября
14:48
Футбол

"Астана" победила "Жетысу" и сохранила шансы завоевать "серебро" КПЛ
27 ноября
14:15
Футбол

"Ордабасы" пообещал многомилионную сумму "Каспию" за победу над "Шахтером" - источник
27 ноября
14:01
Футбол

"За "Кайрат" не стыдно, а за сборную - стыдно". Боранбаев высказался о необходимости отставки КФФ
27 ноября
08:30
Футбол

Прямая трансляция матчей "Астаны" и "Тобола" за "серебро" КПЛ
21 ноября
19:31
Футбол

Видеообзор матча "Шахтер" - "Астана" 3:1
21 ноября
17:57
Футбол

Видеообзор матча "Кайрат" - "Кызыл-Жар СК" 2:3
7 ноября
17:18
Футбол

Обзор матча, или как "Кайрат" сыграл вничью в первой встрече в статусе чемпиона
4 ноября
23:53
Футбол

Около матча: как "Кайрат" победил "Ордабасы" и стал чемпионом
4 ноября
22:17
Футбол

Обзор матча, или как "Астана" потеряла очки с "Таразом"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика