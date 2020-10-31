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Михаил Гурман может покинуть "Астану" из-за провального сезона

Его назвали одним из виновных в неудаче в КПЛ и в еврокубках.

Михаил Гурман может покинуть "Астану" из-за провального сезона
Михаил Гурман. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Михаил Гурман может покинуть пост генерального директора ФК "Астана" по окончанию сезона, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации СМИ, в руководстве главного спонсора - "Самрук-Казына" - недовольны результатами клуба, который вылетел из еврокубков и практически потерял шансы защитить в этом году чемпионский титул.

"После окончания сезона попечительский совет рассмотрит вопрос об остатке с поста директора клуба Михаила Гурмана. Ранее из "Астаны" ушел исполнительный директор Пол Эшуорт, несколько матчей исполнявший обязанности главного тренера.

Попечительский совет считает Гурмана и Эшуорта главными виновниками провала команды в текущем сезоне", - пишет сайт.

Напомним, накануне "Астана" в важном матче проиграла "Кайрату", позволив ему еще дальше оторваться в чемпионской гонке. После этого Гурман пожаловался на судейство. Клуб он возглавил в июле 2019 года.

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Гурман Михаил Самрук-Казына Лига чемпионов Лига Европы

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