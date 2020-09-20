"Играли чисто, чем соперник". Игрок "Жетысу" высказался о победе в девятом туре КПЛ

Футболист "Жетысу" Доньет Шкодра
прокомментировал исход матч с "Таразом"
в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу. Он надеется, что команда продолжит играть в таком же победном духе.
"Считаю, заслуженно победили. Старались играть чисто в отличии от соперника, который допустил много нарушений правил. В итоге, заработали два пенальти, 2:0 и мы записали на свой счет очередную победу. Поздравляю болельщиков с победой. Идем дальше, нужно постараться играть в таком же духе и в следующих матчах", - цитирует его слова пресс-служба клуба.
Отметим, что оба гола "Жетысу" забил
с пенальти. Благодаря этой победе, талдыкорганский клуб набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ордабасы", "Кайсар" и "Тобол" (все по 13) по дополнительным показателям.
В активе "Тараза" осталось семь баллов, команда Владимира Никитенко расположилась на восьмой позиции.
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