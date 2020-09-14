Шедевр Пауло, удача Абикена и уверенность Нургалиева. Кто забил лучший гол восьмого тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах восьмого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов. Выбрать лучший вы можете здесь.
Валерий Каршакевич ("Тараз")
А это наш топ-5 голов восьмого тура КПЛ-2020.
Согласны? Если нет, то голосуйте по этой ссылке.
Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе. По итогам седьмого тура победителем голосования стал еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген.
После восьми туров лидерство у "Кайрата" - 21 очко. У "Астаны" 14 баллов. "Кайсар" и "Тобол" имеют по 13 очков. При этом, алматинцы сыграли на один матч больше. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне