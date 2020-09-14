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Шедевр Пауло, удача Абикена и уверенность Нургалиева. Кто забил лучший гол восьмого тура КПЛ-2020

Очередной выпуск рубрики "Гол тура".

Шедевр Пауло, удача Абикена и уверенность Нургалиева. Кто забил лучший гол восьмого тура КПЛ-2020
Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах восьмого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов. Выбрать лучший вы можете здесь.

Валерий Каршакевич ("Тараз")


"Тараз" был близок ко второй победе в КПЛ-2020, но позволил "Шахтеру" отыграться. Тем не менее нельзя не отметить гол защитника "Тараза" Валерия Каршакевича, который на 50-й минуте замкнул подачу со штрафного.



Азат Нургалиев ("Тобол")

Полузащитник "Тобола" в матче с "Кызыл-Жар СК" установил окончательный счет. На 49-й минуте Нургалиев удачно замкнул передачу в штрафную соперника в исполнении Руслана Валиуллина.



Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")

Грузинский форвард "Кайсара" перед самым перерывом матча с "Кайратом" завершил стремительную контратаку своего клуба. Кызылординцы воспользовались ошибкой дебютанта алматинцев Дениса Полякова. "Кайрат" практически до конца матча был в положении отыгрывающегося.



Айбол Абикен ("Кайрат") 

Спасение "Кайрата" в матче с "Кайсаром" началось с гола Айбола Абикена. Полузащитник алматинцев, выйдя на замену, на 72-й минуте удачно сыграл на подборе, пробив в угол ворот после выноса мяча одним из защитников гостей.



Жоао Пауло ("Ордабасы")

Гол бразильского легионера "Ордабасы" не спас шымкентский клуб от поражения в матче с "Астаной". Однако взятие ворот столичного клуба в исполнении Жоао Пауло с точки зрения красоты достойно попадания в данный обзор.

А это наш топ-5 голов восьмого тура КПЛ-2020.

Согласны? Если нет, то голосуйте по этой ссылке.



Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе. По итогам седьмого тура победителем голосования стал еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген.

После восьми туров лидерство у "Кайрата" - 21 очко. У "Астаны" 14 баллов. "Кайсар" и "Тобол" имеют по 13 очков. При этом, алматинцы сыграли на один матч больше. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Тобол ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Тараз ФК Каспий Окжетпес ФК КПЛ-2020 Голы недели

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