Моуринью снялся в клипе популярного британского рэпера

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью принял участие в съемках нового клипа британского рэпера Stormzy, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Португальский специалист появился в клипе на трек Mel Made Me Do It. Тренер римской команды стоит в комнате и держит указательный палец у губ, показывая жест молчания.

😅 Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut!



🎙 Stormzy is back in full effect after a long hiatus in "Mel Made Me Do It" video



➡️ https://t.co/WbWn4FPmD0 pic.twitter.com/V6y61M0jts — GRM Daily (@GRMDAILY) September 22, 2022

Присутствие Моуринью связано с тем, что трек представляет собой образец одного из знаменитых интервью португальца. После скандального поражения "Челси" от "Астон Виллы" в 2014 году он сказал: "Я предпочту промолчать. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы. Я не хочу быть в большой беде".

Напомним, что Моуринью возглавляет "Рому" с 2021 года. Прежде он тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".

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