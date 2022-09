Моуринью снялся в клипе популярного британского рэпера

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью принял участие в съемках нового клипа британского рэпера Stormzy, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Португальский специалист появился в клипе на трек Mel Made Me Do It. Тренер римской команды стоит в комнате и держит указательный палец у губ, показывая жест молчания.

