"Интер" потерпел три сухих поражения подряд в Серии А и вошел в историю

"Интер" потерпел поражение в матче 30-го тура чемпионата Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда в Милане принимала "Монцу" и уступила со счетом 0:1. Автором гола на 78-й минуте стал защитник гостей Лука Кальдирола.

Как сообщает твиттер OptaPaolo, "Интер" впервые проиграл три домашних матча подряд всухую.

3 - #Inter have lost three consecutive home games without scoring in each match for the first time ever in #SerieA. Stucked.#InterMonza pic.twitter.com/uzT5iptERw