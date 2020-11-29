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На базе "Ромы" обнаружили снаряды времен Второй мировой войны

Итальянский клуб выступил с заявлением.

На базе "Ромы" обнаружили снаряды времен Второй мировой войны
Фото: twitter.com/ASRomaEN
Новости спорта Футбол Италия
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На тренировочной базе "Ромы" обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, сообщается на странице итальянского футбольного клуба в твиттере.

"Что же, такое случается не каждый день... Большое спасибо итальянской армии и отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении "Ромы".

Как сообщает Footbal Italia, снаряды были найдены во время строительства новых тренировочных полей. Постройка была приостановлена, на клубную базу "Ромы" были вызваны эксперты по разминированию, которые обнаружили 20 неразорвавшихся снарядов. Отмечается, что футболисты "Ромы" не прерывали тренировки, так как находились на другой площадке базы.

 

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Метки:
Италия Вторая мировая война

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