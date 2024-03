В "Байере" рассказали о будущем Хаби Алонсо

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро высказался о будущем главного тренера леверкузенского клуба Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

🚨 Bayer Leverkusen CEO Fernando Carro: “Xabi Alonso has a contract until 2026 and there is no reason to doubt that he will stay here”.



“In football you never know what will happen but I have a lot of trust, we have a good relationship”. pic.twitter.com/KIpSo9v8lE