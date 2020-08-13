Чемпион мира по футболу сменил клуб

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямые трансляции Лиги чемпионов
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Чемпион мира по футболу сменил клуб

В его карьере был "МЮ".

Чемпион мира по футболу сменил клуб
Рон-Роберт Цилер. Фото: ФК "Кельн"©
Новости спорта Футбол Германия
0
Вратарь "Ганновера" Рон-Роберт Цилер продолжит карьеру на правах аренды в "Кельне", сообщается официальный сайт клуба немецкой бундеслиги.

31-летний Цилер родился в Кельне. В 2005 году он покинул академию "Кельна" и перебрался в английский "Манчестер Юнайтед", где начал взрослую карьеру. 

В сезоне-2019/20 Цилер провел за "Ганновер" 32 матча во всех турнирах и пропустил 47 мячей. Клуб выступал во второй бундеслиге. 

С 2005 по 2010 год Цилер находился в системе "МЮ, но в составе основной команды не выходил на поле и играл лишь в аренде за "Нортгемптон Таун" из третьей лиги. В сезоне-2016/17 он был в аренде в "Лестере", за который провел девять матчей в английской премьер-лиге. 

В составе сборной Германии Цилер выступал с 2010 по 2015 года и провел шесть товарищеских матчей. В 2014 году был в заявке команды на чемпионате мира, который закончился победой немцев.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Манчестер Юнайтед Бундеслига Германия Футбольные трансферы Лестер АПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:49
Футбол

Чемпион мира по футболу сменил клуб
Сегодня
15:32
Футбол

Прямая трансляция матча "Атлетико" - "РБ Лейпциг" в 1/4 финала Лиги чемпионов
10 августа
17:04
Футбол

Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" и "Интер" - "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы
9 августа
03:00
Футбол

Месси помог "Барселоне" победить "Наполи", а "Бавария" снова разгромила "Челси" в Лиге чемпионов
2 августа
21:21
Футбол

"Лучший немецкий нападающий" объявил о завершении карьеры
1 августа
23:53
Футбол

ПСЖ приготовился к трансферу лидера "Баварии"
31 июля
00:15
Футбол

Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
18 июля
17:54
Футбол

Автор победного гола в финале ЧМ по футболу близок к переходу в испанский клуб
17 июля
19:41
Футбол

Женатый на казахстанской модели чемпион мира по футболу завершил карьеру в 29 лет
15 июля
19:15
Футбол

Дальше "Астана" или "Кайрат"? Женатый на казахстанской модели чемпион мира ушел из немецкого клуба
14 июля
16:22
Футбол

"Как играет "Боруссия". Защитник "Астаны" рассказал о новом стиле футбола от Билека
10 июля
18:38
Футбол

Клуб Зайнутдинова захотел подписать форварда сборной Дании с 24 голами за сезон
10 июля
17:31
Футбол

"Манчестер Юнайтед" узнал возможных соперников в 1/4 финала Лиги Европы
10 июля
17:08
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов
10 июля
15:22
Футбол

Футболист с казахстанскими корнями рассказал об интересе "Ливерпуля" и "Челси"
10 июля
00:16
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана объяснил, почему не вернулся в Россию после карантина
5 июля
07:37
Футбол

"Бавария" в 20-й раз выиграла Кубок Германии и обновила рекорд страны
29 июня
07:27
Футбол

Немецкий клуб сделал камбэк со счета 0:2 после выхода экс-футболиста сборной Казахстана
27 июня
00:07
Футбол

Бундеслига назвала лучшего футболиста сезона
21 июня
12:01
Футбол

"Конечно, это отстой". Форвард "Боруссии" высказался о чемпионстве "Баварии"
20 июня
21:55
Футбол

Левандовски и новичок "Боруссии" оформили по дублю в туре бундеслиги
20 июня
20:31
Футбол

Футболисты отпраздновали с фанатами сохранение места в бундеслиге и поплатились
20 июня
13:35
Футбол

ЦСКА - "Зенит" и "Лейпциг" - "Боруссия". Прямые трансляции главных матчей дня
19 июня
15:45
Футбол

Участник ЧМ-2014 и Евро-2016 рассказал о предложении из Казахстана
19 июня
14:21
Футбол

Почему "Кайрату" не стать казахстанским "Лейпцигом"
18 июня
16:29
Футбол

"Челси" объявил о трансфере второго бомбардира бундеслиги
17 июня
10:22
Футбол

24-летний футболист установил уникальный рекорд
17 июня
07:49
Футбол

Клуб экс-футболиста сборной Казахстана отобрал очки у одного из лидеров чемпионата Германии
17 июня
07:18
Футбол

"Бавария" восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
14 июня
22:17
Футбол

Гол на первой минуте определил победителя матча бундеслиги
6 сентября 2015
20:54
Футбол

Фото с тренировки молодежной сборной Казахстана перед матчем с Швейцарией
28 августа 2015
21:22
Футбол

Я до сих пор футболист - легендарный Сеильда Байшаков празднует 65-летие
6 февраля 2013
15:18
Футбол

Гостиница "Мардан" (Место проживания сборной Казахстана по футболу в Турции)
26 января 2013
13:11
Футбол

Обзор матча "Боруссия" (Дортмунд) - "Нюрнберг" (Нюрнберг) – 3:0
27 декабря 2012
14:06
Футбол

Рождественское настроение: футболисты и елки
29 ноября 2012
12:29
Футбол

Обзор матча "Фрайбург" - "Бавария" - 0:2
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика