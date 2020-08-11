Чемпион мира покинул "Реал"

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Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля покинул мадридский "Реал" после истечения срока аренды, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Игрок вернется во французский ПСЖ. В минувшем сезоне Ареоля провел девять матчей во всех турнирах, причем трижды сыграл на ноль. В Ла Лиге, в которой "Реал" стал победителем, вратарь выходил четыре раза.
В условиях аренды Ареоля не была прописана опция выкупа. Он во второй раз в карьере выступал в чемпионате Испании - дебют случился в сезоне-2015/16 в составе "Вильярреала".
27-летний Ареоля всю карьеру принадлежит ПСЖ, в котором проделал путь от академии до основной команды. Аренда в "Реал" стала для него четвертой за карьеру.
В составе сборной Франции Ареоля стал победителем чемпионата мира-2018. При этом за национальную команду вратарь дебютировал уже после турнира.
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