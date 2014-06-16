В Казахстане нас повезли в горы. Какая-то космическая свобода, природа красивая, что-то сказочное - российский комментатор

Российский комментатор Дмитрий Федоров
в интервью Sports.ru
рассказал о впечатлениях от Казахстана.
В 2014 году Федоров вместе с коллегой Романом Нагучевым
комментировал матчи чемпионата мира-2014 по футболу для казахстанского телевидения. По его словам, в горах вблизи Алматы он ощутил невероятные эмоции.
- Топ мест, которые впечатлили за всю жизнь?
- Не могу составить. Самые сильные впечатления бывают от путешествий, связанных с каким-то делом или с хорошей компанией. Все-таки когда ездишь один, даже если очень любопытно - все равно нет такого эффекта.
Вот сегодня вспоминал - мы с Романом Нагучевым ездили в Казахстан на месяц комментировать футбольный ЧМ-2014. Казахстан - это, с одной стороны, очень развитая страна, а с другой - там чтут традиции. Нас повезли в горы. И на километры - никого. Мне дали коня, он был такой, норовистый, но мы с ним договорились, он вел себя спокойно - и это было невероятное ощущение. Сегодня даже посмотрел эти фотографии - какая-то космическая свобода, вокруг природа красивая. Что-то сказочное.
А если говорить о топе, то у меня это новогодние поездки с друзьями, катание на горных лыжах. Новый год, все веселые, шутят, каждый день интеллектуальные игры, фильмы. Это самое замечательное, что только может быть - когда атмосфера пионерского лагеря, ощущение праздника у взрослых людей.
За месяц работы в Казахстане я заработал как за полгода на КХЛ-ТВ - Дмитрий Федоров
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