Клуб Куата согласовал контракт с бывшим футболистом "Спартака" и сборной России

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков
и "Химки"
, за который выступает казахстанский опорник Исламбек Куат
, договорились о сотрудничестве, согласовав условия личного контракта, сообщает "Чемпионат"
.
Отмечается, что завтра, 26 сентября, 33-летний хавбек должен дать окончательный ответ клубу. Почти наверняка он будет положительным.
В начале сентября "Химки" уже контактировали с игроком, но тогда не сумели удовлетворить его финансовые запросы.
Последним клубом Глушакова был "Ахмат", цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за "Спартак" и восемь лет играл за "Локомотив". В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.
"Химки", набрав три очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Напомним, что Куат подписал
контракт с подмосковным клубом в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за новую команду, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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