"Сожрали с потрохами". Футболист сборной Казахстана попал в команду неудачников РПЛ

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составил сборную неудачников восьмого тура РПЛ, куда вошел казахстанский полузащитник Исламбек Куат
, выступающий за "Химки"
.
Подмосковный клуб в минувшем туре в гостях разгромно уступил "Краснодару" со счетом 2:7. В той игре Куат вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут.
"Семь пропущенных командой голов - мрачный показатель работы опорного полузащитника. Олссон и компания сожрали несчастного хавбека сборной Казахстана с потрохами. Один отбор и один перехват за практически полный матч - крайне низкие показатели для опорника (особенно в игре против команды, у которой требуется отбирать мяч две трети игрового времени).
Ах да, конечно - последний гол "Краснодара" был забит уже после ухода Исламбека с поля. Ну это же все меняет, не правда ли?", - пишет издание.
Ранее известный агент Дмитрий Селюк критически высказался
о трансфере Куата в "Химки".
Куат подписал контракт с клубом в начале сентября. За команду казахстанец успел провести два матча. "Химки", набрав три очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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