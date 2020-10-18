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В Алматы состоялся турнир по футболу памяти спортивного журналиста Диаса Омарова

Известный комментатор скончался в июле этого года.

В Алматы состоялся турнир по футболу памяти спортивного журналиста Диаса Омарова
Фото предоставлено организаторами турнира
Новости спорта Футбол
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Сборная Effective Media Liaison, в состав которой входят сайты Massaget.kz, Tengrinews.kz и Vesti.kz, приняла участие в турнире по футболу среди средств массовой информации, посвященном памяти легендарного журналиста и комментатора Диаса Омарова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соревнованиях приняли участие 13 команд, разбитых на четыре группы. По ходу турнира сборная EML выиграла все матчи первой стадии, обыграв представителей Фонда Развития Спорта Казахстана (1:0), телеканалов "Атамекен" (2:0) и "Халык Арна" (3:1). В полуфинале команда в упорной борьбе уступила будущему победителю соревнования Prosportskz (1:2), а в матче за третье место сборная проиграла команде "Наш Футбол" (0:3). Второе место досталось сборной ветеранов и друзей Диаса Омарова. 

Отметим, что игрок EML Нариман Карабалин получил приз лучшему защитнику состязания. 

Диас Омаров скончался 5 июля 2020 года в возрасте 80 лет. Ему удалась успешная футбольная карьера за "Кайрат", а затем он работал в качестве спортивного журналиста и комментатора.

 

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