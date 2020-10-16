Россия может лишиться права проведения матчей Евро-2020

УЕФА рассматривает возможность сократить список городов, которые будут принимать матчи Евро-2020
. В таком случае Россия может лишиться права на проведение части турнира, сообщает "Чемпионат
".
В худшем случае турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех стадионов. Это может быть сделано для того, чтобы сократить количество поездок в условиях пандемии.
Сообщается, что Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, а также Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые будут сокращены УЕФА.
Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
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