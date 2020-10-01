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Нападающий "Баварии" признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА

Он завоевал с командой все трофеи.

Нападающий "Баварии" признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА
Роберт Левандовский. Фото: Novayapolsha.pl
Новости спорта Футбол
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Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии УЕФА, сообщает "Р-Спорт".

Кроме Левандовского на награду претендовали полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. Победитель и тройка номинантов были выбраны по итогам голосования жюри в составе 80 тренеров клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, а также 55 журналистов. При этом тренеры не могли голосовать за игроков своей команды.

Впервые в истории в тройке лучших футболистов сезона по версии УЕФА не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

 

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Метки:
Бавария Лига чемпионов

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