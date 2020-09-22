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"Атырау" одержал вторую подряд победу в первой лиге

Команда из нефтяной столицы держит свои ворота "сухими".

"Атырау" одержал вторую подряд победу в первой лиге
Фото: Footboom.kz ©
Новости спорта Футбол
0
Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 3
Атырау - Кайрат-Жастар 1:0

Голы: Бруно, 79 (1:0)

Турнирная таблица
В Талгаре продолжаются матчи первой лиги чемпионата Казахстана по футболу.  Один из фаворитов турнира "Атырау" одержал вторую победу подряд, с минимальным счетом обыграв "Кайрат-Жастар" (1:0), передает корреспондент Vesti.kz.

Матч для подопечных Арама Восканяна получился непростым. Дублеры "Кайрата" показали характер и долгое время сражались на равных с более именитым соперником. Но в итоге сказался опыт - бразильский легионер "Атырау" Алекс Бруно на 79-й минуте выбежал на рандеву с вратарем, легко его обвел и закатил мяч в ворота. Отыграться у "молодежки" алматинцев не получилось.

"Атырау" набрал шесть очков в двух матчах и ни разу не пропустил. Западноказахстанцы идут на втором месте, уступая "Академии Онтустик", у которой также шесть очков, но лучшая разница голов. При этом "Атырау" сыграл на один матч меньше.

 

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Метки:
Первая лига Казахстана Атырау ФК

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