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ПСЖ без заболевших коронавирусом Неймара и Мбаппе проиграл на старте чемпионата Франции

Финалист Лиги чемпионов уступил новичку Лиги 1.

ПСЖ без заболевших коронавирусом Неймара и Мбаппе проиграл на старте чемпионата Франции
Неймар и Мбаппе. Фото: Static.ua-football.com©
Новости спорта Футбол
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Действующий чемпион Франции и финалист Лиги чемпионов ПСЖ проиграл в матче второго тура Лиги 1 "Лансу", сообщает "Р-Спорт".

Встреча  в Лансе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 57-й минуте забил Игнатиус Ганаго. Отметим, что в этой игре парижане сыграли без нескольких лидеров - матч по разным причинам пропускали Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария, Маркиньос, Леандро Паредес. 

Неймар и Мбаппе пропускали игру из-за заражения коронавирусом. 

Для "ПСЖ" это был первый матч в новом сезоне чемпионата Франции. "Ланс" одержал первую победу в двух турах.

Из-за участия команды Томаса Тухеля в Лиге чемпионов два стартовых матча ПСЖ в чемпионате Франции были перенесены. В финале главного европейского клубного турнира ПСЖ со счетом 0:1 уступил мюнхенской "Баварии". 

 

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Метки:
ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан

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